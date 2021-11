Se aplicarán primeras y segundas dosis de vacunas contra el COVID 19 en el Galpón C

La modalidad es sin turno, en el horario de 8 a 20 horas, para las personas de 13 años en adelante.

Desde este martes, se aplicarán primeras y segundas dosis de vacunas Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer, en el vacunatorio fijo ubicado en el Galpón C de la ciudad de Formosa, en el horario de 8 a 20 horas, destinado a personas de 13 años en adelante.

En ese marco, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, visitó el lugar, acompañada por autoridades locales para conocer, saludar y felicitar al personal de salud que está abocado a esta inmensa tarea.

En contacto con AGENFOR, la funcionaria resaltó la importancia de favorecer el acceso de las vacunas a la población teniendo ya coberturas “muy altas” en mayores de 18 años; y aprovechó la oportunidad para convocar a todas las personas que aún no hayan iniciado su esquema de vacunación “sepan que acá hay demanda espontánea de las vacunas”.

“Como el stock de vacunas es suficiente y la provincia se organizó de esta manera, las segundas dosis también se irán dando de forma espontánea, que es tan relevante para la situación epidemiológica que tenemos ahora”, señaló.

En otro orden, Vizzotti dijo que de su visita a la provincia se lleva “el orgullo que tienen los trabajadores y trabajadoras de salud” y el esfuerzo “enorme que se hizo en momentos muy difíciles para organizarse y salvar la mayor cantidad de vidas posibles, hisopando, rastreando, trabajando en el aislamiento y ahora vacunando”.

En cuanto a la aplicación de las terceras dosis anunciada por ella días atrás, explicó que “es una dosis adicional del esquema primario para una población que necesita tener más estímulo para tener la misma eficacia”.

“Son para las personas mayores de 50 años que recibieron la Sinopharm y las personas inmunocomprometidas mayores de tres años que recibieron cualquiera de las dosis, para ellos recibir la tercera dosis es importante”, manifestó.

Y agregó: “En función de los planes provinciales están arrancando y a partir de fines de noviembre, principio de diciembre, se va a reforzar la inmunidad del esquema primario para fortalecer las defensas”.

En otro orden y consultada por un posible rebrote de coronavirus en el país, la ministra remarcó que “tenemos que seguir vacunando porque eso hace que, aunque aumenten los casos, no así las hospitalizaciones y muertes”.

“Eso es lo más importante, las vacunas no interrumpen la transmisión, pero generan una enfermedad más leve. Y nosotros necesitamos que el sistema de salud no se desborde y además no se tense como para no poder atender otras patologías, cuantos más nos vacunemos con esquema completo menos posibilidades de tener esta situación”, argumentó.

Y aclaró que las medidas preventivas siguen siendo el uso del barbijo “sobre todo en lugares cerrados”, la consulta inmediata y el hisopado ante la aparición de síntomas, el cumplimiento de los aislamientos correspondientes en caso de ser positivos o contactos estrechos; y consideró que “es un esfuerzo que tenemos que poder sostener”.

Por último, Vizzotti expresó su “inmenso reconocimiento y agradecimiento al personal de salud”; y sostuvo que “somos capaces de hacer cosas enormes”.

“Con el tiempo la sociedad va a poder ir dimensionando que el sistema de salud de Argentina dio respuesta, que ningún argentino ni argentina se quedó sin cama, respirador y cuidado; y que ese sistema está integrado por trabajadores y trabajadoras que dieron respuesta a esta situación inédita”, aseveró.