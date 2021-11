Rige la veda electoral por las elecciones generales del domingo 14

De cara a los comicios generales del domingo 14, la doctora Sandra Moreno, integrante del Tribunal Electoral Permanente (TEP), afirmó que el padrón se constituye por 468.269 electores para el distrito Formosa, con un total de 1441 urnas.

En diálogo con AGENFOR, indicó que “se produjo el cierre de la campaña de los partidos y agrupaciones políticas y desde este viernes 12 a las 8 horas estamos en veda electoral que durará hasta que termine la elección”.

“Recién a las 21 horas del día domingo se pueden comenzar a difundir datos”, momento en el que también iniciará el escrutinio provisorio.

En cuanto a la veda electoral, explicó que mientras esté en vigencia “cesan los actos de campaña”, en tanto que “toda la actividad deportiva, cultural y social normal de la ciudadanía puede hacerse”.

Y sobre las restricciones, recordó que este sábado 13 desde las 20 horas ya no se puede vender bebidas alcohólicas. “Se recomienda no realizar reuniones sociales, pero no están prohibidas tampoco”, aclaró.

“El domingo, algunas restricciones directas para los partidos son no estar con boletas, padrones o computadoras con padrones dentro de los 100 metros del radio de los lugares de votación, más allá de que sí pueden establecer los búnker o los centros donde están trabajando para el día de las elecciones”, consignó.

Respecto de electorado, aseveró que “podrá ir a votar sin ningún tipo de distinción”, acentuando que los lugares de votación serán los mismos que en las pasadas elecciones PASO.

De todos modos, aconsejó a los electores verificar en www.padron.gob.ar el lugar donde se sufragará.

Electores en Formosa

“Son 468.269 electores, al igual que en las PASO. Por el protocolo sanitario, serán sólo ocho mesas por establecimiento educativo, lo cual implica que habrá 1441 mesas, es decir urnas, porque se trata de evitar la aglomeración de personas”, enfatizó.

Afirmó que en estas elecciones del domingo habrá más gente en las escuelas donde se sufragará. Ello responde a que “ya no será necesario hacer las filas afuera, sino que las personas podrán ingresar y esperar su turno frente a las mesas de votación”.

Además, “hay más candidatos, lemas y sublemas incorporados y el Juzgado Nacional habilitó un fiscal general y un fiscal en cada mesa por sublema”, con lo cual estimó que en Formosa Capital “puede llegar a haber unos 20 fiscales junto con las autoridades de mesa”.

Accesibilidad electoral

Asimismo, reiteró que “la accesibilidad electoral es bastante completa, a través de un conjunto de normas, leyes nacionales y provinciales, la Constitución Nacional y convenios internacionales con rango constitucional”.

“Primero está la prioridad: personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad pueden pedir el cuatro oscuro accesible, lo que significa que la urna, el padrón, el presidente de mesa y los fiscales van hasta ese lugar, donde la persona emite su voto, firma el padrón, retira el troquel y vuelve todo a la normalidad”, pormenorizó.

Acotó a esta Agencia que “también está la posibilidad de ingresar con la persona que lo acompaña, si tuviera una disminución motriz, de igual que con el perro guía si se posee una disminución visual”.

Quienes acudan a sufragar en estas situaciones tendrán prioridad de 9 a 11 horas. “Esto no significa que no puedan votar en otro momento, sino que en esa franja horaria va a ser exclusivo”, manifestó.

Voto joven

Consultada sobre si ingresaron más jóvenes al padrón, señaló que “desde las PASO no hubo modificaciones”, confirmando que “tenemos 13.525 jóvenes que ya están incorporados al padrón”.

“Esta incorporación se hace en base al enrolamiento que debieron haber hecho a los 14 años, entonces en forma automática el Registro Nacional comunica a la Cámara y ésta en la primera elección ya los incorpora. Así funciona la incorporación de los jóvenes y la mayoría de las personas, salvo algún error o exclusión específica”, concluyó la doctora Moreno.