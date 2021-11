Más de 400 alumnos de escuelas especiales de Capital e interior disfrutaron de una jornada recreativa deportiva

Tuvo como sede el encuentro el estadio Cincuentenario, donde desde varias áreas del Gobierno de Formosa se organizaron distintas actividades por el Mes de la Inclusión

En el estadio Cincuentenario, este jueves 4 en horas de la mañana, se llevó a cabo una actividad recreativa deportiva y cultural que tuvo como protagonistas a los alumnos y las alumnas que asisten a instituciones especiales tanto de la ciudad de Formosa como del interior provincial.

Se trató de una jornada que ya estaba programada dentro de la agenda del Mes de la Inclusión. En ella, se contó con la presencia estelar de los jugadores del plantel de básquet de la Unión de Formosa y del equipo de vóley del Club Policial que se brindaron por completo a la propuesta.

Al respecto, Gustavo Miers, integrante del equipo técnico del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, señaló que se vivió un hermoso y emotivo momento del cual disfrutaron todas las escuelas especiales de la ciudad capital y algunas del interior, como Clorinda, Palo Santo, Herradura, entre otras.

En declaraciones a AGENFOR, destacó que también se hicieron presentes instituciones de educación común cercanas al estadio, donde hay alumnos especiales en su matrícula, “justamente de eso se trata cuando hablamos de inclusión”.

Al igual que residentes de los hogares que dependen de la Dirección de Discapacidad e instituciones privadas que trabajan en la temática.

De esa manera, “junto a todos los que trabajamos en la temática de discapacidad, fueron en promedio más de 400 alumnos los que participaron”, indicó a esta Agencia.

Pero sobre todo, teniendo en cuenta que muchos alumnos y alumnas no habían tenido la oportunidad de visitar este estadio¸ subrayó que lo vivieron como un momento inolvidable.

La realización de esta jornada fue posible a partir de un trabajo conjunto entre los Ministerios de la Comunidad y de Cultura y Educación, integrándose a ella estudiantes, familias, docentes y profesionales del área específica.

En razón de ello, Miers también expresó a AGENFOR que la temática de la discapacidad, “como inclusión significa contar con un Estado presente, que se ocupa y se preocupa de todas las personas haciendo valer su derecho y logrando cada vez más su integración en toda la provincia”, tomando “esto a su vez la sociedad como algo muy importante”.

Por eso mismo, “estamos felices y orgullosos sabiendo que estamos cumpliendo con ese objetivo” desde las distintas áreas gubernamentales, puso en relieve.

Felicidad

Por su parte, el técnico de Policial Vóley, Martín López, al ser consultado sobre esta jornada, sostuvo que “cuando me comentaron de esta posibilidad con gusto aceptamos; a mí me toca vivir esto de cerca porque mi hijo más chico tiene Síndrome de Down, él pasó por varios centros, así que esto nos hace muy felices”.

Y agradeció “todo el trabajo y el esfuerzo que hacen los docentes en el área especial para su integración”, reiterando que en lo personal “uno con estas acciones se siente una parte más de todos”.

Inclusión verdadera

Por último, María del Carmen “Petu” Argañaraz, candidata a concejal por la ciudad de Formosa por el Frente de Todos, al ser invitada por el equipo de Daniel Leguizamón de Deportes de la provincia, sintetizó a la Agencia que “fue una jornada de inclusión deportiva”.

Y realzó que en ese marco los chicos tuvieron la oportunidad de conocer a los jugadores de la Unión de Formosa y de vóley de Policial, para así “poder llevarles alegría y hablar de una inclusión verdadera”, finalizó.