La Trampa Retórica

¡Oh, Libertad!, ¡cuántos crímenes se cometen en tu nombre!

¿Cuántas injusticias se cometen en nombre de la libertad? ¿Cuántas mentiras se disfrazan de verdad cuando se impone la retórica de los “justicieros”? ¿Cuántas vidas destruyen los que se consideran dueños de la razón? ¿Por qué tanta crueldad con una persona que no conocen?

Nos sentimos profundamente indignados, dolidos e impotentes ante tamaño ensañamiento mediático. Pero no podemos quedar en silencio ante la ignominia desatada por malicia e intereses mezquinos; haremos lo necesario para hacer oír nuestra voz, nuestra verdad.

Ubaldo Soraire no es quien las redes y los medios han dicho. Nosotros lo conocemos, hemos compartido no sólo las aulas, sino la “vida”, que en pueblos pequeños como el nuestro te dan la “libertad” de tener un trato tan cercano que nos permitimos hasta jugarnos algunas bromas. Todos sabemos que, para entender mejor la realidad de una comunidad, sus usos, costumbres, su forma de ser, su trato, hay que convivir dentro de ella; no basta con un “simple recorte” de algo que pueda interpretarse erróneamente, que pueda manipularse para sólo demostrar un punto de vista. Sin contemplar el momento o el por qué sucedió, sin siquiera tomarse un segundo e invitarse a pensar que pudo ser de otra manera; pensar que el único “pecado” fue el que usara el sarcasmo y la ironía para hacer una “cargada” dentro de un ámbito pueblerino donde las discusiones “tan elevadas” de las teorías y/o doctrinas políticas y económicas jamás se analizan como en los “cafés” de las grandes ciudades. Aquí muy poco se comprende tanta retórica discursiva cuando la “charla” se da en un clima de confianza, donde los ánimos de provocar, “presionar” o “ejercer presión” política sobre alguien NO EXISTEN. Menos aun tratándose de Ubaldo, el profe que jamás se mete en “política partidaria”, “no milita o simpatiza con un partido”, “ni siquiera sabemos qué inclinación ideológica tiene”, ya que es como una especie de “Merlí” en las aulas y fuera de ellas.

Aquí existen vínculos que nos son propios y que el sistema educativo federal así los contempla, no hay excesos pues el “uso” es quien construye teorías luego. No hubo excesos, no hubo presión, mucho menos amenaza, existe una “fabulación” deliberada que persigue otros fines, los cuales a nosotros no nos incumben. Sólo nos interesa la integridad y la tranquilidad de una persona que sabemos íntegra.

Por todo ello pedimos y exigimos que ya no se hable así de él, no es justo, no es humano. Estamos convencidos, por el día a día, que jamás ejercería “amenaza” a un estudiante; mucho menos “amenaza política”, es impensado aquí tratándose de él.

Seguramente existan “casos” así, pero que ello no los “autorice” a “condenar” a una persona sin el debido derecho a defensa. Derecho en el que se basa un verdadero Estado de Derecho. Seguramente en otros lugares habrá personas que nos apoyen y busquen realmente la verdad.

Héctor Ariel Céspedes DNI 24.410.686

Giselle Natalia Fleitas 34.030.021

Ayala Luis Ramon 39902378

Torres elba Rocio 33.876.930

Dávalos Oriana Celeste 42803470

Fleitas, Claudia Analía. 40.213.769

Bula Fernando Ezequiel 42.526.878

Rominomas: Romina Lilian Medina DNI: 27.875. 130

Teresa Navarrete DNI 36.957.350

Alberto Emmanuel Canesín DNI 37.535.709

Regini Tania Giovana 37.697.379

Rojas, Elba Jésica DNI 32.601.195

Almada: Díaz Almada Brenda DNI 44.224.866

Albarenga María Del Cielo 42.424.560

Dalma Benítez 37.535.794

Bruno Horacio Martín Silva 42636021

Florenciano Silvana Soledad 35677936

Moreno Malena Eliana. 40987754

Gauto Micaela Yudit. 42.186.836

Caballero Maria Belén. 42.527.825

Paola GONZÁLEZ: González Paola Emilia 39.318.524

Basiniani Fiorella Belén 45816667

Caballero Flavia Anabel 42.424.559

Navarrete Ailen Guadalupe 41.189.904

López Cristian Ismael 31.468.299

Noelia Pujol 30678068

Romano William Rene 38577816

Burgos Silvia Noemi 31.139.846

Villamea Selene Estella Del Sol DNI: 35.239.228

Britez Mercedes Lisandra. 39.902 .356

Orrabali Camila Salome DNI 34.598.127

Palma, Mauro Antonio 38.573.120

Aguirre Agustina 44.102.419

Gutiérrez Vanesa Soledad DNI 32049601

Sandoval, Marilyn Leonor 41.177.326

Pernochichi Fernanda Yamila. 42636201

Páez, Teresita Eliana 42.424.649

Rios, Rocio Gimena 42.424.677

Riveros, Aldana Maribel 41.518.508

Maidana, Néstor F 30.879.932

Paredes, Florencia Maribel - 42.424.687

Saucedo, Raúl Antonio 35239292

Alliana Schneider Johanna Madeleinne 38.542.338

Albarenga, Perla Evelin 35489581

Prieto, Karen Mailen 39.134.815

Fleitas carla Marianella DNI: 37.697.406

Medina Lucas Matias DNI : 38.378.572

Querey Lourdes Itatí. 42636032

Flores Natalia Elizabeth DNI: 34.429.865

Lencinas Mauro Alejandro DNI 29.727.225

Torales, Araceli Belen 42759366

Montiel Nicolasa DNI 29727260

Torres yanina 35.677.959

Caballero Valeria del Valle DNI: 38.095.189

Lebi Raisha Jael 43.937.867

Gómez Marlene Lucila D.N.I: 41.177.216

Matilde Paredes d.n.i 17085589

Lezcano Princich, Maria Rosa 41.177.365

Ayala Godoy Daniela 32049619

Mencia Angel DNI nro 30.187.746

Lezcano, Talía Beatriz 41.177.273

Sorondo, Ana R. 20.571.478

Ayala María de los Milagros. DNI: 42424513

Pavón Lidia Elizabeth 29.431.329

Dante Atilio Céspedes DNI 43.938.648

Regini , Analía Marisela 41 177 330

Bareiro Atilio Exequiel 45.817.526

Maras Marcelo David DNI 27454477

Uncos Cintia Andrea 33878881

Lezcano Rodolfo Javier 26.727.944

Mariñoza Silvia Elena.20.893.743

Botini Mercedes Mabel 22779472

Ruiz Rita Rocio. 39.720.640

Vega Andrea Vanesa 39.137.027

Zavoiski María Belén DNI 35.677.929

Pibernus Daniela Gisel DNI: 41.518.041

Oscar Dario Torres jubilado de escuela 278 la Pampa Dni 16.018.074

SANCHEZ VERONICA LUJÁN 35677972

Tamara Giuliana Dávalos 44.984.915 ex alumna

Centurion Agustina 23.382.739

Argañaraz Ruben Dario 24.985.807

Natalia paola argañaraz 32049630

Chavez Alejandro Emanuel. 39309971

Carolina polidori 22123759

Doris Graciela López 32.052.541

Mónica Esther Acuña 22123780

Chaparro Mayra Ailén. DNI 44.465.581

Albarenga Paola Roxana DNI: 40213755

Leguizamon César Luis.dni 30880086

Bertoia, María Aldana. 42186964

Garnica, Sofía Inés DNI 28.214.024

Romero, Pablo Int E 44.983.919

Navarrete Irma Griselda 26430233

Rosana Lourdes Ruiz DNI: 30880001

Bordon, Maria Elena. 37.535.704

Graciela ferrero 31966788

Fernández Orlando Samuel 41190087

MARIA ELENA VALDEZ DNI 20101641

Doris ELizabeth Valdez 22123744

León Edgar Estanislao 35682413

Ayala Cecilia Macarena 37697372

Florencia Camila Moran DNI: 40831013

Robert Ariel Buryaile DNI: 37.697.329

Albarenga Néstor fabián D.N.i. 24985972

Paulina dirie tamhara lissette DNI 35677866

Compañera, alumna y amiga Vaca Valentina del Valle 16.085.420

Gladis Noemí Barrios DNI 29133906

Ibañez Roxana Lis 30129757

Ocampo Matías Iván.DNI: 44.283.914

Matías Iván zavoiski DNI 39134984

Lombardo Ada 28551886

Eliana Abigael Silva D.N. I 42757829

Luis wilfrido Mendes 21307294

Regini juana maria 34429914

Alicia Armoa DNI30817914

Gutierrez Lourdes Micaela 42.424.541

Genes Fernando Luis. DNI: 35239253

Galiano, Lara Fátima. 39.721.752

Aquino Katia Magali DNI 42.527.742

Ruiz edilia noemi. D.N.I:35.489.363

Regini Milena Beatríz.D.N .I 38.141.524

Bárbara Romina Barboza DNI 32.007.862

López, Miriam DNI 34.887.849

Sanabria Vanesa DNI : 28014819

Acosta, Cirila Romina D.N.I 39.902.370

Andrea Noemí González 34896164

Viera Judith D.N.I 39.134.897

Nelida Patricia Romero DNI 21309270

Lopez Cinthia Noemi D.N.I 44.465.580

González Roxana Lilian DNI 33.878.087

González Fernando 39.135.719

Frutos Rosa Elizabet dni 29190526

Leon Claudia Marcela 27.454.505

Luna Marlen Eliana DNI 41.476.600

Sotelo Claudia Soledad DNI 34096705

Ailen Anahí Barboza DNI: 42.802.241

Ojeda, Aldana Araceli DNI 40839619

Funes Shirley Edith DNI 39.134.985

Lucas David Montiel DNI 39.902.350

Gomez Ana Gabriela. 39.134.994

Paz, María Mercedes DNI 23.928.820

Céspedes, Sandra Karyna DNI 21.776.527

BENITEZ MYRIAN BEATRIZ D.N.I.29080730

León, Micaela Fernanda DNI 40.626.554

Dejesus, Martín Alejandro DNI 37.263.107

Blanco, Teresa Antonela 46.904.335

Martínez Cristian Ezequiel DNI: 41.416.020

Graciela Ediht Ayala 24.140.596

Juan José Duarte D.N.I: 26.727.929

Antonella Soledad Escurra Saucedo.D.N.I:43937810

Barrios Brenda Marianela DNI: 43.351.097

Malgarini, María I. DNI 22.779.440

Villasboa, Marí 28.551.332

Gandulfo, Fabián Lirio 38.576.174

Esquivel, Selene Beatriz 44.769.635

Abrahám, Andrés Isaac A DNI 36.957.445

Nicora Sandra Noemí 34429701

Arias Cristhian 46.395.128

Marilen Nicora. DNI: 37.535.72

Villava, Zulma 27.254.359

Barbieri, Joaquín 45.969.234

Córdoba, Priscila 44.465.587

Medina, Matías 46.253.674

Falco, Jéssica 44.344.898

Roa, Josefina 44.345.084

Godoy, Silvina 44.717.543

Cuenca , Eduardo 44.354.078

Soler, Marcos 44.983.961

Vega Marianela soledad 40488949

Barboza Gisel 35677875

Toledo Alexander Lucio DNI: 39.134.811

Rojas, Petronilo 26.101.971

Héctor Oscar Gómez 29896725

Pujol, Eliana 45.171.674

Sanabria julio Rodrigo 35.677.905

Benitez, Omar Dantes DNI 21.658.593

Maidana, Natividad 20.429.264

Aguilera, Macarena 45.049.684

Riguresmo, Gonzalo 45.170.575

Roa , Claudia 44.465.552

Rojas, Regina 24.685.826

Romano, Camila Janet 43.453.415

Rojas, Oscar Yamil 40.212.185

Añasco Daiana 44.769.622

Fernández Federico Fabian 34429786

Rojas, Olivia 28.555.361

Rigonato, Gladys Beatriz 28.555.386

Fernando Emmanuel Torres 35.239.251

Rojas, Camila Janet 40.212.184

Méndez Héctor 36 705 621

Viviana Isendor DNI 27.454.407

Brisa Oriana Zárate, D.N.I: 43.351.079

Pelosi Milagros Lucía D.N.I: 44.343.124

Vega Nelson Andrés. 43.937.843

Bogado Lourdes Guadalupe.D.N.I. 42.424.514

Morel Brenda yamila D.N.I: 42.186.962

Pibernus María Emilia DNI: 42.993.983

Espindola, Meliza Analia. 41.189.990

Palma, Oscar 24.778.300

Orquera Ferrari, María Mercedes 30.856.590