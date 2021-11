Fernández Patri fue dado de alta y analizó el triunfo del FDT en Formosa

El diputado nacional, Ramiro Fernández Patri, que renovó su mandato el pasado domingo, fue dado de alta del Hospital Interdistrital Evita, donde se encontraba internado tras presentar un cuadro gastrointestinal con hipotensión arterial, que le impidió ir a votar el día de las elecciones generales, y en marco analizó el triunfo del FDT en la provincia. “Quedó demostrado que en política, 2+2 no siempre es 4. La oposición creía que uniéndose sumaba todos los puntos que habían obtenido en las PASO cada uno por su lado, sin embargo cuando Neme se juntó con Carbajal hubo una dispersión de votos que se vino hacia el Frente de Todos y quedó demostrado en los 10 puntos que pudimos crecer entre las PASO y las generales.”

En su primer contacto con la prensa, tras su internación, Fernández Patri explicó que le diagnosticaron un cuadro de anemia, con pérdida de sangre y un descenso de los hematocritos. “Esto generó los mareos y la descompostura que tenía, razón por la que fui internado el día sábado y desde ayer ya estoy dado de alta en mi domicilio, con los cuidados necesarios de comidas y medicamentos.”

En ese sentido, Fernández Patri, se mostró infinitamente agradecido por la atención del Personal de Salud de la Provincia y por los mensajes de aliento que recibió a lo largo de estos días. “Quiero agradecer especialmente a todo el personal del Hospital Evita que me han atendido muy bien, al personal del SIPEC y a todas las autoridades de Salud que me han estado acompañando y fundamentalmente a la inmensa cantidad de saludos y mensajes que he recibido de distintas partes de la provincia y de otras provincias.”

A continuación, Fernández Patri agradeció el apoyo del pueblo formoseño a la gestión del Gobernador Gildo Insfrán y al modelo de provincia que lleva adelante. “Los resultados del domingo dan cuenta de un apoyo más que elocuente al Modelo Formoseño y la ratificación del liderazgo indiscutido del Gobernador Gildo Insfrán en Formosa, que a nosotros nos llena de orgullo, pero también de mucha responsabilidad.”

El diputado nacional también analizó el triunfo del Frente de Todos en la provincia, señalando que fueron muchos los elementos que hicieron que se mejoraran los números con respecto a las PASO. “El Gobernador Insfrán agilizó lo más que pudo la llegada de vacunas y al hacer efectivo el plan de vacunación en toda la provincia, se pudo dar lugar al mensaje de flexibilización que la sociedad expresó en las urnas, abriendo las actividades comerciales, la escuelas y mejorando los indicadores a nivel macro y microeconómico.”

Además afirmó: “Fue muy efectiva la salida personal del Gobernador a hablarle a los formoseños durante la campaña, de qué es lo que veníamos haciendo y de qué es lo que queremos para la provincia. Y el plan de obra pública que se puso en marcha de 60 mil millones de pesos que eso es algo concreto, que se ve, que genera dinamismo en la economía. Así como también, la cantidad de obras que el gobernador pudo inaugurar hasta el 20 de octubre, le demostró a la sociedad qué más allá de estar atendiendo las cuestiones urgentes de la pandemia, se estuvo ocupando de seguir generando empleo con la obra pública, que seguía gestionando a nivel nacional, y brindando equidad y mayor calidad de vida a los formoseños: con más escuelas, centros de salud y viviendas.”

Fernández Patri señaló que a partir de ahora queda mucho trabajo por hacer. ”Tenemos que darle fuerza a los emprendedores, tenemos que volver a tener esa garra que tiene la juventud, de querer hacer sus negocios, sus emprendimientos y así vamos a poner toda la energía en reactivar todas las Industrias, para eso tenemos que avanzar con el gasoducto, con el Centro de Medicina Nuclear, con todas las ofertas académicas para que Formosa siga saliendo adelante, tras haber atravesado la doble pandemia, la económica que nos dejó Mauricio Macri y la del coronavirus.”

Para finalizar, habló sobre lo que se viene para esta nueva etapa en el Congreso y destacó como prioridad la Ley de Presupuesto y la convocatoria del presidente Alberto Fernández, a definir un Plan Económico Plurianual entre todas las fuerzas políticas.