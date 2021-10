Svartz: “Hay que analizar todo el contexto, no sólo un dato aislado”

El funcionario le respondió con datos contextualizados al titular del ISEPCI.

El director de Estadísticas y Censos de la provincia, Julio Svartz, desmintió los dichos del director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), Isaac Rudnik, quien aseveró en un diario local que Formosa “siempre ha tenido mayores niveles de pobreza” y elevados costos de alimentos.

Al respecto, el funcionario aseguró que esa información es falsa porque “si uno mira realmente los datos del INDEC donde compara el histórico de la Encuesta Permanente de Hogares que se viene realizando desde hace mucho tiempo en Argentina, desde el 2002 al 2020, inclusive con el primer trimestre del 2021, Formosa nunca fue la provincia más pobre y con eso se desmiente claramente lo que él dice”.

“Cuando uno empieza a analizar tiene que comparar la forma semestral, que es la metodológica, comparativo interanual de primeros semestres, y segundos semestres”, manifestó; y aseguró que las declaraciones de Rudnik son “una falacia” y un “relato político que muchas veces el sector opositor a nivel nacional y local quiere poner como eje de su campaña”.

También Svartz se refirió a los números de la Canasta Básica Alimentaria de Formosa que brindó el titular del ISEPCI y sostuvo que “no sé de dónde saca los números” porque el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informa la Canasta Básica Alimentaria a nivel nacional, ya que “no hay ningún cálculo que sea a nivel provincial”, excepto que “haga un relevamiento de una canasta paralela en la provincia de Formosa o tenga algún tipo de relevamiento respecto a los precios de los productos de la canasta kilocalórica”.

“Las canastas se venían midiendo siempre por la zona del AMBA, el Gran Buenos Aires (GBA), que tiene una composición distinta a lo que son las canastas regionales que desde el 2016 se hace el relevamiento. Por lo tanto, las que corresponden para medir a Formosa serian la canasta regional NEA, que tampoco existe una valorización por provincia. Sin embargo, es muy distinta al GBA por lo que se consume, por ejemplo, en la del GBA denomina que se consumen nueve litros de leche por mes y para la regional NEA establece que consumimos cuatro litros de leche líquida y la diferencia sería por leche en polvo”, explicó.

En cuanto a la medición de la pobreza, Svartz fundamentó que la metodología utilizada es por ingreso del grupo familiar o persona, que muchas veces no incluye “todo lo que una familia puede estar recibiendo de distintos sectores” como en los comedores comunitarios, la Copa de leche o alguna otra asistencia estatal.

“Eso no se ve reflejado porque es de carácter alimentario y no de ingreso, por lo tanto, no suma para el cálculo de la pobreza o indigencia”, aclaró.

Y agregó: “Cuando él (Rudnik) habla del porcentaje del 40% tenemos que pensar que el indicador se mide inter semestral y al recuento histórico de como llego la Argentina al 40%, siendo que el gobierno de Mauricio Macri llegó a ese índice en el 2019”.

En esa línea, recordó que hubo dos años de recesión económica que se impulsó desde el 2018 en adelante y que, a esto, se le sumó las consecuencias de la pandemia, que no afectaron sólo a Formosa, sino a todas las provincias.

“A este investigador le hacen hablar de Formosa, pero hay provincias que superaron el 56% como, por ejemplo, nuestra hermana provincia de Chaco que superó el 51,9%, o Concordia, que es la ciudad más pobre del país y está por arriba del 56,1%; Santiago del Estero, 50,2%; Santa Fe, que es una provincia importantísima dentro de las más ricas del país está con 50,5%”, detalló.

Y consideró que opinar sólo de Formosa por una cuestión tendenciosa, “más que estamos en plena campaña electoral, también hay que ver quién lo dice, porque sino pierde la objetividad de la investigación”.

“Hablar sólo del porcentaje de Formosa, quiere decir que no miró a las otras provincias que están en situaciones mucho más complejas, como el Chaco, dentro del NEA”, esbozó.

Asimismo, el titular de Estadísticas y Censos manifestó que, en Formosa, el segundo semestre del año pasado, la pobreza por hogar fue del 25,7% y “fuimos la más baja del país, pero eso ni lo menciona”.

“Se le pasó de largo ese dato y tomó el primer semestre que generalmente son más complejos, porque en el segundo entran otros ingresos que cobran las familias, como el aguinaldo”, argumentó.

Y resaltó: “En este segundo semestre se está notando la reactivación económica tanto en el sector de la construcción, industria manufacturera, el comercio, turismo. Entonces el dato del segundo semestre será muy alentador, porque más que él lo diga que no se va a recuperar, se va mostrar otro escenario”.

Además, remarcó que el año pasado, en el segundo semestre, estuvieron presentes, por ejemplo, los tres IFE que “contuvo a los sectores más desfavorables”; al mismo tiempo que recordó que “la pobreza es algo que se está tratando de solucionar con una pandemia de por medio”.

“Los cuatro años del macrismo que destruyeron la economía y llevaron a la pobreza por la pérdida del salario real que es lo que él plantea, en ese periodo se perdió 26 puntos, bajamos desde ser el primer sueldo mínimo del dólar de Latinoamérica al décimo lugar, nos dejó en la lona”, sentenció.

Y esbozó: “Y hoy, estamos recuperando el 4 o 5% de ese salario perdido, entonces es complejo hablar de eso cuando venís de una inflación del 54% desde el 2019. Tenemos que analizar todo el contexto y no solo un dato aislado porque queda muy colgado”.

Por último, Svartz opinó que escucha hablar “a personas que no sabes ni qué identidad política tienen” porque “mutaron tanto por intereses personales”, sin embargo, hablan de indigencia y pobreza “y lo sientan a un jefe de gobierno que viaja en un jet privado”.

“Critican sin tener referencias de datos, les parece extraño, cuando en realidad lo tienen al jefe de gobierno que tiene 200 mil personas en asentamientos y villas en la Ciudad de Buenos Aires. No sabemos si el dato de ahí sale o no”, evidenció.

Y concluyó: “Se olvidan de lo que ellos generaron con el gobierno de Macri, hoy de golpe se acuerdan que existe Formosa y buscan ensuciar y generar odio y el resultado se verá el 14 de noviembre, con una provincia que se está recuperando rápidamente en el sector económico, esos datos positivos, ellos lo ven negativos. Ese slogan de campaña no les va servir porque la realidad es otra y la gente ya entendió como es el manejo de los medios de comunicación y las redes sociales”.