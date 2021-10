Samaniego: “Un médico no puede negarse a atender a un afiliado del IASEP”

El interventor del Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) Claudio Samaniego respondió los dichos de los titulares de Aclisa de Formosa (Asociación de Clínicas y Sanatorios) al reclamar actualización de aranceles.

En contacto con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) el funcionario dijo que están en todo el derecho de reclamar, aunque aclaró que la obra social lo tiene de defender a sus afiliados. En ese marco denunció que algunos médicos se niegan a atender a afiliados al IASEP, y como ejemplo puso que este miércoles una mujer debía realizarse una endoscopía, y que rechazada por un profesional, por lo que debió ser trasladada a otra clínica.

De esta forma Samaniego pidió a Aclisa “levantar el corte de prestaciones” para poder entablar el diálogo y arribar a nuevos acuerdos.

Además recordó que en el mes de enero se otorgó un 25% de aumento sobre los aranceles y en septiembre otro 20%, totalizando 45%. “Seguramente vamos a llegar un poquito más, lo veremos a fin de año. Creo que no es poco, no es suficiente quizás, eso hay que discutirlo, acordarlo” enfatizó.

En la misma línea comentó que reciben muchas quejas de afiliados al IASEP porque algunos médicos “piden dos órdenes, otros piden plus, otros piden dinero para dar un turno, eso está fuera de cualquier convenio, no se puede hacer” enfatizó.

“El afiliado se queja que algunos dan un solo día para atender a afiliados del IASEP, es difícil aceptar eso, como médico también lo digo, un médico no puede negarse a atender a nadie” consideró.

Samaniego se refirió a una conferencia de prensa que dieron los titulares de ACLISA donde señalaron que el servicio no está interrumpido. “No es verdad, no están atendiendo a todos los pacientes, en el sanatorio Formosa, Vrsalovic y 3 de Diciembre, de esos tres sanatorios tuvimos que derivar al HAC. Hoy había una endoscopía que hacer y un médico se negó a hacerlo, tuvimos que derivar a otro sanatorio ``, denunció.

La oposición acusó al IASEP de reducir las prestaciones médicas, al respecto Samaniego respondió que “tuvimos un acto político frente al IASEP la semana pasada donde concurrieron concejales y diputados (de la oposición)”.

No obstante dijo que el “IASEP cubre el ciento por ciento de las prestaciones, ninguna prepaga cubre lo que cubrimos, el ciento por ciento de los afiliados tienen acceso a todas las especialidades, aun las que cuestan millones de pesos”.

“Hay estudios que valen muchísimo y sin embargo el IASEP lo cubre, eso es así, no puede estar excluido nadie. Ellos defienden su trabajo, es correcto, yo defiendo a los afiliados” precisó.

COVID-19

El titular del IASEP respondió además otra argumentación de Aclisa que aseguraba que “el COVID-19 los desfinanció”.

“No digo que no, pero quiero recordarles que el 90% de los afiliados del IASEP, unos 170, que tuvieron COVID fueron internados en hospitales públicos. Cuando ellos decidieron atender a pacientes con COVID, se le aumentó el 300% su internación, se hizo cargo el IASEP de estudios de alta complejidad y de medicamentos de alto costo. Por ese motivo no se desfinanciaron, no por nuestros afiliados” subrayó el profesional.

“Les decimos a los afiliados que concurran a la obra social por cualquier problema, garantizamos la atención” finalizó diciendo.