"Neme ni Carbajal tienen respaldo ético para elogiarse como demócratas y republicanos" sostuvo Marcelo Sosa.

El reconocido dirigente de la Agrupación "La 17 Militante" del Partido Justicialista, señaló que "los formoseños y formoseñas de bien no podemos dejar pasar tan evidente patraña. Nos quisieron hacer creer que son "diferentes", que son "mejores", y aún después de este montaje sobreactuado, continúan en la actitud de creerse con autoridad moral para seguir señalando a los demás como si nada tuvieran que explicar a la comunidad. Se dice por ahí "que quien abusa de su índice para señalar a los otros, para solapar sus errores, olvida que son cuatro dedos que lo señalan a él".

En ese sentido sentenció que "Neme ni Carbajal no tienen respaldo ético para elogiarse como demócratas y republicanos cuando su auto-designación se cocinó entre cuatro.paredes y unos pocos "líderes partidarios".

El exmagistrado puesto "DEDOcráticamente no tuvo reparo de contradecir todos sus principios de los que dice ser portador, desde el inicio de toda su puesta en escena, por tanto nada vale agregar a semejante confiscación de la credibilidad", expresó el militante peronista.

En cuanto a la edil peronista manifestó: "vergonzante, sólo nos remitimos a una cita del General Juan Domingo Perón: "Para un ciudadano argentino ser peronista debe ser un orgullo. No queremos peronistas vergonzantes, porque ello no se justifica sino en los hombres que no tienen carácter, ni decisión, ni vergüenza" (25/7/1949).

"Los y las formoseños de bien y los las Peronistas de Ley no podemos omitir esta defraudación a la voluntad popular", cerró.