Insfrán entregó 692 títulos de propiedad de viviendas a familias de 45 barrios capitalinos

En la mañana de este sábado 16, el gobernador Gildo Insfrán presidió la entrega de 692 títulos de propiedad de terrenos y viviendas a familias de 45 barrios de la ciudad capital.

Los mismos consistieron en títulos de vivienda otorgados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), títulos urbanos, además de decretos de autorización para extensión de títulos de propiedad.

El acto tuvo lugar en el Estadio Cincuentenario y acompañaron al primer mandatario provincial el vicegobernador, el doctor Eber Solís; el intendente municipal de la ciudad de Formosa, el ingeniero Jorge Jofré; el ministro de Gabinete, el doctor Antonio Ferreira; la auditora general de la Nación, la licenciada María Graciela de la Rosa; legisladores nacionales, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo Provincial, diputados provinciales, concejales, demás autoridades y familias adjudicatarias.

Según datos recogidos por AGENFOR, los vecinos beneficiados residen en los barrios 2 de Abril, 7 de Mayo, 7 de Noviembre, 8 de Marzo, 8 de Octubre, Caracolito, Colluccio, Cono Sur, El Mistol I y II. También de El Palmar, El Porvenir, Emilio Tomás, Eva Perón, Evita, Fontana, Guayacanes, Guayaibí, Hipólito Yrigoyen, Ibirá Pitá, Independencia, Itatí y Juan Domingo Perón,. Además de, el Juan Manuel de Rosas, La Paz, Malvinas, Mariano Moreno, Mbiguá, La Nueva Formosa, Obrero, Parque Urbano I y II, República Argentina, San Francisco, San José Obrero, Simón Bolívar, Solidaridad, El Timbó II, Urunday, Venezuela, Vial y Villa del Rosario.





La política desde la verdad y la realidad

En ese marco, hizo uso de la palabra el diputado y presidente del bloque justicialista de la Legislatura, el doctor Agustín Samaniego, quien encabeza la lista de legisladores provinciales del Frente de Todos-Formosa.

De manera contundente, sostuvo que “todas las acciones, realizaciones y encuentros que tenemos los formoseños, están impregnados y teñidos de amor, de alegría y de felicidad”, asegurando que cuando “la felicidad es colectiva, es más linda y más grande”. “Créame, la alegría de un solo formoseño es la alegría de todos”, indicó.

En referencia, subrayó que el modelo político provincial “persigue la justicia social, porque sin ella no existe la “posibilidad de lograr la paz social”. “La justicia social va concatenada con el amor, la paz, la alegría y la solidaridad”, aseguró.

Asimismo, expresó: “Esta es una de las dimensiones de nuestro Modelo, el gobernador Insfrán habla de la línea de vida debajo de la cual no debe vivir ningún formoseño”, indicó y aclaró que esta se trata de la vivienda propia, de la educación, de la salud y del poder comunicarse.

“Este es el Modelo Formoseño, esta es la línea de vida que se busca, porque lo que se hace en Formosa es para todos y en toda la provincia”, manifestó orgulloso.

“Todo esto que estamos hablando, la gigantesca transformación que hemos realizado en este tiempo se tiene que defender y lo tenemos que hacer todos. No debemos mirar el pasado con nostalgia, sino orgullosos de lo que hemos sido, de lo que hemos hecho y pensando que, defendiendo lo que hacemos hoy, estamos asegurando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Nadie hará esta tarea por nosotros, la tenemos que hacer nosotros”, esbozó contundente.

Por otra parte, se dirigió a la manera de hacer política de la oposición reprobando: “Ante la falta de luz propia, intenta opacar la luz de todo un pueblo, ante la falta de ideas elige la difamación, ante la falta de planes y proyectos elige la mentira, el agravio y la violencia”.

E indagó: ¿Conocen un solo proyecto de la oposición? No pido 10, sólo pido uno”, apuntó y siguió: ¿Cuál es el plan que tienen en cuanto a viviendas? Si no están de acuerdo con el quehacer de Insfrán, si no están de acuerdo con las más de 5500 viviendas de la Nueva Formosa, si no están de acuerdo con eso, bueno ¿Cuál es? Ocultan sus verdaderas intenciones, sus verdaderos pensamientos y los disfrazan con palabras vacías”, reprochó.

Siguiendo la misma línea, sostuvo que la política no se hace desde la retórica del discurso, sino desde la verdad y la realidad. Y por ello, citó el ejemplo de la pandemia y el daño que trajo aparejado y en este contexto resaltó las luchas de la gestión nacional y provincial por superar cada obstáculo.

“A los agoreros y sufridores de siempre le decimos ¡No! Y como somos amables, les decimos ¡No, gracias! no, gracias, no necesitamos del odio, porque no se construye nada con odio ni desde la difamación”, declaró.

Para finalizar, dejó en claro: “Esta es la tarea que tenemos todas y todos los formoseños y formoseñas, poner de nosotros para seguir en este camino de crecimiento, de desarrollo y de progreso, como siempre lo hemos hecho, defendiendo a Formosa, a nuestro Modelo, llenando este 14 de noviembre, las urnas de votos azules, azules de la esperanza, del amor, del optimismo, del desarrollo”, concluyó.