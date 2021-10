Insfrán: “El 14 de noviembre se pone en juego el modelo de país que queremos”

Al encabezar este lunes un multitudinario encuentro con la militancia de Palo Santo (departamento Pirané), el gobernador Gildo Insfrán consideró que el próximo 14 de nuevo se “pone en juego el modelo de país que queremos” y pidió a los vecinos que continúen acompañando a los candidatos del Frente de Todos para profundizar las políticas públicas que acompañen el crecimiento de la Argentina.

Acompañaron al presidente del PJ Formosa y presidente del Congreso del Congreso Nacional Justicialista, el intendente Raúl D´Zakich y el presidente del PJ de la localidad, Ronald Maimbil, además de los distintos candidatos a concejales, diputados provinciales y diputados nacionales.

Insfrán inició su alocución recordando una frase de Arturo Jauretche que decía “el arte de nuestro enemigo es entristecer a los pueblos, porque los pueblos tristes no vencen” y por eso expresó categórico “los formoseños somos un pueblo alegre dispuesto a vencer siempre y por eso somos peronistas, viviendo con alegría”.

En ese marco agradeció la presencia de todos y recordó las obras de la zona que no se pudieron inaugurar por las inclemencias del tiempo y que debido al cronograma electoral en marcha, deberán hacerse luego de las elecciones.

Por eso transmitió a la comunidad la tranquilidad de que “se van a seguir inaugurando todas las obras “que a pesar de la primera pandemia de Macri (Mauricio) y la que aún estamos transitando no hemos parado de realizarlas en ningún segundo”.

Y subrayó “estas realizaciones son las cabales demostraciones de que el gobierno pese a todo no ha parado en seguir ejecutando el Modelo Formoseño para el bienestar de cada uno, vida donde vida”.

En esta línea señaló que hace pocos días “se abrió la licitación de la obra que el gobierno anterior ha suspendido” refiriéndose a la gestión presidencial de Mauricio Macri con la pavimentación de la Ruta Nº 23 desde Palo Santo a General Belgrano, manifestando que “muy pronto se va a adjudicar y empezar a ejecutar ese trabajo”

“Como uno, como dirigente se va a amilanar ante nada si tiene un pueblo que no afloja, que no sabe lo que es bajar los brazos y que sabe luchar por sus objetivos” y agregó “como uno como dirigente arriar nuestras banderas de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social” se preguntó.

Y continuó “solamente lo pueden hacer aquellos que se disfrazan y se dicen peronistas, llegan a un cargo y después traicionan” considerando que “esos no son peronistas, son oportunistas”.

También se refirió a quienes “directamente son los representantes de la oligarquía porteña en nuestra tierra cuando hablan mal de nuestros docentes, trabajadores de la salud o dirigentes, pero cuando quien les habla dice algo de los porteños, saltan enojados”.

Asimismo expresó que las próximas elecciones del 14 de noviembre “se juega un proyecto de país” eligiendo si queremos un país como el que conocimos durante los cuatro años de Macri, donde aumentaban al 3000% las tarifas energéticas o como el caso de Formosa que “nos castigaron suspendiendo la obra del gasoducto” que actualmente en la actual presidencia de Alberto Fernández se ha retomado y “está en plena ejecución, teniendo muy pronto gas natural en nuestras casas”.

Y preguntó ¿Queremos un país donde todo el interior debe esforzarse para que un grupito, esa oligarquía, a pesar de la pandemia, tenga en su balance ganancia exuberante?

El primer mandatario provincial insistió en que estas cuestiones se juegan en las elecciones próximas y por eso “vengo a recordarles que no bajen los brazos” y al faltar solo 19 días “hablemos con todos, no importa que estén enojados, debemos explicarles que las medidas que se tomaron desde el gobierno provincial para enfrentar al virus no eran para hacer daño a nadie sino para cuidar la salud y la vida de cada uno de los formoseños”, cerró.

Elena García

En primer término tomó la palabra la candidata a diputada nacional en segundo término Elena García, nacida en Palo Santo, tras lo cual lo hizo el propio Insfrán.

Emocionada al recordar su niñez en el pueblo, la candidata señaló que expresó que “estamos aquí todos los militantes, defendiendo a la provincia de Formosa, a nuestro gobernador Gildo Insfrán y al Modelo Formoseño”.

Mencionando a Eva Duarte de Perón, afirmó que “el peronismo no se aprende ni se proclama, se siente en el alma y se comprende, es una condición de fe hecha partido sobre la causa de la esperanza, el peronismo es amor, es trabajo y esfuerzo, por eso estamos hoy”.

En esa misma línea, sostuvo que “nos tenemos que levantar una y otra vez a seguir militando, para defender la causa de pueblo, porque nuestro modelo se nutre de la filosofía peronista, del presente y del futuro, que se construyó con mucho esfuerzo”.

Apuntó contra la oposición y consideró que “es imperdonable la hipocresía, se quisieron aprovechar del dolor de todos nosotros, el que produjo la pandemia”. Aseverando que se basan en mentiras y ataques contra el gobierno provincial, de ese modo indicó que “no tenemos que dejar que sigan diciendo mentiras, por eso tenemos que salir a militar para defender el modelo, al lado de nuestro gobernador, porque ahí estamos seguros del camino que estamos realizando”.

Al concluir, de manera contundente dijo que “nos sentimos fuertes para levantar la bandera de la unidad, la organización y la solidaridad, y vamos a volver a ganar este 14 de noviembre, llenando las urnas de boletas azules”.

Testimonios

Sonia Vázquez, vecina de Potrero Norte señaló a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) que participó del acto para acompañar al gobernador y al Modelo Formoseño, brindándole su respaldo. “Hoy más que nunca nuestros candidatos tienen que llegar para defendernos de los oligarcas que quieren decirnos lo que tenemos que hacer, nosotros como formoseños estamos agradecidos y sabemos a quién defender” precisó.

En tanto Gabriela Amarilla de la misma localidad precisó que con su presencia pretendió brindar el agradecimiento al gobernador porque “durante la pandemia no nos dejó solos con las medidas que tomó para cuidarnos de este virus que acechó al mundo entero, él está siempre presente en cada rincón de la provincia” consideró.

Por su parte, el intendente de la localidad, Raúl D’Zakich, se refirió a la visita del gobernador al señalar que “es un gran orgullo tener acá al primer mandatario, después de tanto tiempo con esta pandemia, que nos ha alejado, inclusive, de la familia”.

Consideró que Palo Santo ha crecido, asegurando que “se han hecho muchas cosas, ahora tenemos la obra de la Ruta Provincial Nº23 que se conecta con General Belgrano”, agregando que también están en construcción obras como las veredas comunitarias, reservorio de agua, desagües, entre otras.

En otro orden, recordó los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri y manifestó que “Formosa ha sido aislada por el gobierno neoliberal, sin embargo, el gobernador siguió luchando y trabajando por el pueblo, y hoy estamos unidos, defendiendo el Modelo Formoseño”.