Guzmán: “Ratifico mi compromiso hacia este Modelo Formoseño”

La candidata en cuarto orden a diputada provincial por el Frente de Todos (FdT), la doctora Viviana Guzmán, dialogó sobre su postulación, su experiencia como profesional de la salud en este contexto de pandemia y sobre el estatus sanitario de la provincia.

“Tenemos un sistema de salud fortalecido con niveles de atención de complejidad creciente, donde todos los trabajadores perseguimos una misma finalidad, cuidar la salud de la comunidad y que todos tengan acceso al sistema sanitario público”, sostuvo a AGENFOR.

Explicó que los centros de salud pertenecen al primer nivel y que su función es solucionar el 90% de los requerimientos y si no es factible dar una respuesta, el paciente debe ser derivado a un nivel de complejidad creciente.

Pandemia

Guzmán aseguró que cuando inició la pandemia el sistema de salud público “estaba fortalecido”, ya que los centros de salud contaban con tecnología avanzada para cualquier tipo de asistencialismo como ser: equipo de rayos X, mamógrafos digitales, sistemas de laboratorio, kinesiología, etcétera.

“Desde el inicio hubo un compromiso importante de los trabajadores de la salud, porque sabíamos que la política sanitaria llevada a cabo por nuestro conductor Gildo Insfrán era luchar contra un virus invisible, para salvar la vida de las formoseñas y los formoseños”, remarcó.

En esta línea, destacó la labor desempañada por las fuerzas de seguridad y de los voluntarios militantes por la salud y la vida con quienes trabajaron de manera mancomunada.

Recordó que “a pesar de no tener aplicadas las vacunas estuvimos en la trinchera, en el campo de batalla, salíamos casa por casa para realizar los hisopados de vigilancia”.

En este punto, subrayó contundente que “nunca faltaron equipos de bioseguridad, ni medicación para los pacientes enfermos”.

Explicó que los dichos de las personas que no “entendieron” la política sanitaria y que divulgaron mentiras sobre la salud pública “no les afectó”. “Nosotros no nos vimos tocados y tampoco salimos a confrontar, porque nuestro objetivo no era ese, sino luchar contra el virus y salvar una vida”, puntualizó.

CAS

Al referirse a los Centros de Atención Sanitaria (CAS), indicó que las guardias eran de 24 horas, tanto de los doctores y enfermeros para atender lo sanitario, como del personal policial a los efectos de resguardar a las personas y también las instalaciones.

“Teníamos que estar pendientes de esa persona porque estaba con una enfermedad, que si bien podía ser asintomática, en 48 horas o en cinco días podían presentar síntomas y empeorar su cuadro”, recordó.

En este contexto, valoró el equipamiento disponible con el que cuentan para las atenciones de estos pacientes. “Hay móviles portátiles para hacer radiografías, contamos con un sistema informático que tiene una base de datos que permite ver la historia clínica virtual del paciente.”, detalló.

Además, resaltó el tratamiento del suero equino, definiéndolo como una “posibilidad terapéutica de alto costo, pero totalmente accesible para las personas con coronavirus de la provincia”.

Campaña de vacunación

Por otra parte, Guzmán confesó a esta Agencia que la campaña de vacunación “fue y es un desafío”, pero que “demuestra un Estado presente y el compromiso que este tiene con su pueblo”.

Seguidamente, informó que en Formosa “hoy tenemos al 94 % de la población vacunada con la primera dosis y al 69% con la segunda”, remarcando que el buen contexto epidemiológico actual se debe a la excelente política sanitaria y al gran compromiso de la sociedad.

“Esto no lo logró solo el Estado con los equipos de salud y seguridad, la comunidad tuvo sentido de la responsabilidad”, destacó orgullosa.

Para finalizar, expresó: “Me siento muy feliz de ser candidata, porque sé que es un gran reconocimiento de nuestro conductor hacia todo el equipo de salud y de todo el trabajo que viene realizando. Me siento una representante de todos ellos y ratifico mi compromiso hacia este Modelo Formoseño”.