Ferreira: “Estos dirigentes porteños quieren venir a enseñarnos a pensar y contarnos nuestra realidad”

El jefe de Gabinete de Ministros de Formosa Antonio Ferreira, lamentó que “dirigentes porteños vengan a querer enseñarnos a los formoseños a pensar y a contarnos la realidad de Formosa”, en clara alusión a la visita del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

El funcionario cuestionó el rol que jugaron los anfitriones locales del visitante, desconocedor absoluto de la realidad formoseña, del estratégico plan de obras que impulsa el gobernador Gildo Insfrán.

Recordó que fueron los mismos dirigentes que forzaron a la justicia federal a flexibilizar el Programa de Ingreso Ordenado a la provincia, cuando Formosa tenía pocos casos de coronavirus, tras lo cual se registró el pico de contagios en la provincia.

No obstante, gracias al robusto programa sanitario de la provincia y las medidas que se continuaron tomando, Formosa pudo avanzar en la resistencia contra el virus, y hoy registra escasos casos diarios, apoyada en una amplia campaña de vacunación.

“Pretenden subestimar al formoseño con mentiras, pero cuando el gobernador Insfrán habló de algunos porteños oligarcas esos mismos dirigentes salieron en coro a defenderlos” expresó para agregar que “Está claro a qué intereses responden estos dirigentes formoseños que ahora pretenden el voto del ciudadano que no cuidan”, expresó Ferreira.

Consultado sobre porqué el alcalde porteño eligió venir a Formosa sin estar postulado a un cargo, señaló que “no hay dudas que el macrismo quiere consolidar su dominio del radicalismo a quien logró doblarlo y falta poco para romperlo y para eso elige a Formosa porque Gildo Insfrán es el bastión ideológico del peronismo en el país y como no pueden doblegarlo quieren destruirlo”.

Agregó que en consecuencia, “Usan a Formosa para proyectar su campaña nacional, lo que deja en claro el rol de nuestro gobernador en el mapa político nacional”.

Para Ferreira “lo que no tienen en cuenta ninguno de los visitantes es que el pueblo de Formosa conoce los padecimientos que sufrimos cuando éramos una provincia marginada e inviable para ese mismo centralismo porteño que ellos representan, y que hoy quiere venir a enseñarnos a pensar” y señaló que por eso en forma consecutiva y contundente “la gran mayoría de los que vivimos acá renueva la confianza elección tras elección en el hombre que no solo los supo escuchar sino fundamentalmente entender, que es el gobernador Gildo Insfrán”.

Realidades distintas

Ferreira pidió diferenciar los dos modelos políticos presentes en esta cuestión, por un lado un dirigente porteño ofendiendo y mintiendo al pueblo formoseño, con el silencio cómplice de dirigentes radicales y del PRO, y del otro, el Modelo Formoseño, concretando viejos anhelos como la apertura de licitaciones de obras fundamentales como la construcción de 480 viviendas en varias localidades y la autovía Virgen del Carmen-Namqom.





Dijo que esto fue posible, porque a pesar de la crisis mundial que desató la pandemia, el gobierno formoseño continuó gestionando e impulsando obras troncales para su infraestructura, algo que alguien como Rodríguez Larreta seguramente desconoce.





“Queda claro que mientras ellos están pensando en ideas de cómo seguir engañando a la gente, nosotros estamos planificando, trabajando y ejecutando en muchos casos, el desarrollo y futuro de nuestras generaciones de formoseños” enfatizó.

“Es una lástima que los radicales y el PRO que estuvieron cerca del intendente porteño no le hayan contado de nuestras escuelas donde van sus hijos y la calidad de la atención de los hospitales en los que ellos mismos se atendieron en varias oportunidades” sugirió.

Advirtió asimismo que si el macrismo gana espacios pueden aplicar en Formosa el modelo porteño privatizador. “¿Quién va a acceder al Hospital de Alta Complejidad si lo privatizan siendo que hoy está al alcance de cualquier persona que requiera atención especializada sin la necesidad de pagar ni un centavo?”, se preguntó.

Indicadores escolares

Consultado respecto a los indicadores escolares expuestos por Rodríguez Larreta, Ferreira expresó que “eso no es cierto, pero lo que más me llama la atención es que (el intendente porteño) hable de la escuela pública cuando en su distrito predominan las privadas con todo el negocio que eso conlleva. Por eso defendió que las clases continuarán en lo peor de la pandemia sin importarle las personas”.

“Mientras ellos cuidaban las escuelas privadas, nosotros estábamos cuidando a los formoseños y vacunando, por eso hoy podemos tener estas flexibilizaciones, todo con mayor seguridad porque casi la totalidad de nuestra población tiene al menos una vacuna y la gran mayoría las dos” expresó para agregar con satisfacción la inoculación con primeras dosis a los adolescentes.

Dijo que esto se debe a la “planificación acertada del gobernador Gildo Insfrán que desde un primer momento estableció el esquema que nos permitió llegar a esta situación pese a los intentos permanentes de vulnerar nuestro estatus sanitario cuando era el mejor del país”.

“Pero los ataques no fueron casuales. Basta mirar las listas de candidatos de la oposición para entender que muchos de ellos fueron actores principales en los medios, la política y la justicia para que Formosa cambiara sus protocolos y hoy no se hacen cargo de las lágrimas de 1.216 familias que lloran a un ser querido que no está”, finalizó diciendo.









