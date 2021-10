Fernández Patri: “Los diputados peronistas llevamos una agenda a favor del pueblo”

En una maratónica jornada, la Cámara de Diputados de la Nación realiza una sesión en la que entre otros temas buscará aprobar la ley de etiquetado frontal. El diputado nacional Ramiro Fernández Patri, y actual candidato a renovar su banca por el Frente de Todos, afirmó: “Los diputados peronistas llevamos una agenda a favor del pueblo. Nosotros siempre vamos a estar trabajando por el conjunto de los argentinos como siempre nos indica nuestro gobernador Gildo Insfrán, con una mirada preferencial por los sectores que más lo necesitan, los sectores populares.”

“Este es un Congreso vivo, que en medio de la pandemia, en medio de un proceso electoral está activo, debatiendo temas que nos preocupan como sociedad como el etiquetado frontal, el alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia, el régimen de recuperación de ganadería ovina y la creación del régimen de protección integral del niño, niña y adolescente en cáncer.” Sin embargo, Fernández Patri, manifestó que la oposición siempre dilata el tratamiento de los temas importantes aún habiendo acuerdos previos. “Hace 15 días no se presentaron a dar quórum porque según ellos, no se había consensuado el orden del día, hoy con un consenso del orden del día, dilataron la sesión durante más de cuatro horas con cuestiones de privilegio y mociones de órdenes para no tratar los temas que realmente nos preocupan a los argentinos y que previamente habían sido acordados.”

Asimismo, Fernández Patri señaló: “En este caso estamos tratando proyectos de ley que hacen a la salud, y esto nos tiene que unir a todos los argentinos, porque este proyecto de ley nos va a permitir que sepamos qué es lo que estamos consumiendo cuando nos alimentamos, que sepamos cuáles son los productos que tienen exceso de sodio, de grasa, de azúcar y que muchas veces por mala información no estamos sabiendo lo que consumimos.”

Además, el diputado nacional destacó que sólo un 30% de las personas que consumen se fija claramente qué es lo que dice la letra chica de los alimentos. “Por eso, desde el Estado tenemos que tomar medidas para que el etiquetado sea mucho más claro, más legible y concientizar en este sentido.”

Por otra parte, el candidato del Frente de Todos resaltó que en este momento del país, estamos tratando un proyecto que le va a llevar un alivio fiscal a muchos contribuyentes que lo están necesitando. “El alivio fiscal establece que unas seis mil asociaciones sin fines de lucro, entre las cuales se encuentran bomberos, clubes, bibliotecas, asociaciones van a tener una condonación de sus deudas fiscales ante la AFIP, un millón de contribuyentes, de los más pequeños, que tienen hasta $100.000 también van a ser condonados, van a haber estímulos y premios para aquellos contribuyentes que están al día, que muchas veces, en algunas medidas anteriores no eran beneficiados por estas moratorias o por estas condonaciones de deuda.”

Otra ley importante que explicó Fernández Patri es la actualización y modificación del régimen de recuperación de ganadería ovina y de llama, que cuenta actualmente con un financiamiento de 80 millones y pasaría a 800 millones para asistir a aquellas provincias y productores que estén trabajando en ese sector de la producción de carnes. “Esta ley establece más beneficios para aquellas provincias productoras de carne ovina, y la provincia de Formosa estaría en condiciones de poder adherirse.”

Por último, el legislador nacional hizo referencia al régimen de protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer, de entre 5 y 17 años que busca asegurar el correcto diagnóstico y tratamiento y la calidad de los servicios de detección temprana. “Esta ley también propone brindar una asistencia económica equivalente al monto de la AUH por hijo con discapacidad y garantizar la gratuidad en la utilización del transporte público, libre tránsito y estacionamiento y la exención del pago de peajes. Así, como también, ayudas económicas, derecho a licencia laboral para el familiar a cargo del beneficiario/a y acompañamiento cuando el tratamiento es lejos de su lugar de residencia,” finalizó Fernández Patri.