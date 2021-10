Fernández Patri: “Hicimos frente a la pandemia, ahora estamos recuperando la economía”

En un acto presidido por el gobernador Gildo Insfrán en la localidad de Las Lomitas junto a la militancia del Frente de Todos, el diputado nacional y candidato a renovar su banca, Fernández Patri, afirmó: “Hicimos frente a la pandemia, ahora estamos recuperando la economía. Hace dos meses atrás cuando vinimos a verlos hablamos de lo que estaba en juego en ese momento. Hoy venimos, en primer lugar, a agradecerles porque hicieron una muy buena elección. Pero ahora tenemos otro tremendo desafío, que es lograr la estabilidad y la recuperación de la economía. Es eso lo que está en juego. Porque hay dos modelos, un modelo que excluye y que quiere privilegios para unos pocos y otro modelo que está buscando la solución para que todos nos podamos desarrollar.”

En ese sentido, Fernández Patri señaló que seguramente a la gran mayoría les preocupa la inflación, y el aumento de precios. “No se si ustedes recuerdan, pero ellos nos habían dicho que la inflación era un problema fácil de resolver, sin embargo se fueron del gobierno en el 2019 dejándonos una inflación del 54%. Ellos promovieron un sistema, donde querían que todo viniera de afuera, porque si el zapato y la ropa que venían de afuera competían con el productor local, iban a bajar los precios. ¿Y qué hicieron? Vinieron de afuera a competir en condiciones desiguales, con precios más baratos por producir con mano de obra esclava, y lo que hicieron fue destruir más de 20 mil PYMEs y 200 mil puestos de trabajo.”

En contraposición, precisó que el gobierno nacional y provincial, defienden un modelo que protege la industria nacional, favoreciendo a ciertos sectores para que puedan exportar y de esa forma, ingresen dólares al país para lograr esa estabilidad necesaria. “Pero sabemos que con eso no alcanza, lo que hay de circulante de dinero tiene que ir acompañado de circulante de bienes y servicios. Por eso hay un Estado nacional que también está incentivando a que las PYMEs puedan producir en la Argentina y lograr ese equilibrio. Y hay gobiernos provinciales como el nuestro, que están haciendo un gran esfuerzo para poner dinero en el bolsillo de los trabajadores y somos la provincia que dio un mayor aumento de salarios en este año del 52%.”

Sin embargo, Fernández Patri precisó que el Estado hace ese esfuerzo y luego el mercado sube los precios, como lo hicieron la primera quincena de octubre, que nada tiene que ver con la realidad económica, sino con una especulación económica y política de los formadores de precios. “Por eso nuestro gobernador, junto con todos sus pares y el presidente de la Nación, están defendiendo a cada uno de nosotros con el Programa Precios Cuidados, que lo que busca es que 1432 productos, que no llegan ni al 10% de lo que tiene un supermercado con más de 15 mil productos en sus canastas, congelen los precios por tres meses. Porque es una canasta popular que hace al consumo de todos nosotros.”

Por otra parte, remarcó que hay muchos que están preocupados porque en los carteles de campaña aparece la figura del gobernador Gildo Insfrán y que él no es el candidato. “Acá no hay más que un candidato que es el Modelo Formoseño y si nuestro gobernador es el mejor conductor de ese modelo. ¿Ustedes creen que no lo vamos a mostrar?” se preguntó. Y agregó: “¿Pero saben qué? La oposición no puede hacer lo mismo, no puede sacar a su verdadero líder, porque está luchando entre los tribunales de Dolores, mientras que nosotros podemos decir, que en todo este tiempo y en particular en este año y medio, nuestro conductor estuvo trabajando denodadamente, para reparar los dolores del pueblo formoseño en pandemia.”

En la misma línea aseguró que por ello llegarán en los próximos días “personajes” que “quieren explicarnos lo que hay que hacer, seguramente la traerán a Patricia Bullrich, presidenta del Pro, la que entendió que podíamos entregar las Islas Malvinas para conseguir vacunas por ejemplo. Esa mujer alineada con la derecha recalcitrante, que busca situaciones extremas, vendrá a querer confundirnos, como ya lo hicieron en el medio de la pandemia, porque lo que no quieren, en realidad es que este bastión del peronismo triunfe,” sintetizó.