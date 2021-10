En lo que va del año, se hicieron 619.899 llamadas al 911 y el 25% fue “para molestar”

El responsable de la Dirección de Informática de la Policía provincial dio a conocer datos estadísticos de la cantidad de llamadas que recibe el Sistema 911 ECO y también explicó el inconveniente técnico que existe con llamadas de emergencias que no impactan en el sistema del 911.

El titular de la Dirección General de Informática de la policía provincial Comisario Inspector Gustavo Bordón resaltó que. “… Desde hace unos años a esta parte está en marcha un esquema de manejo de seguridad pública urbana donde la Policía dispuso un mayor número de efectivos en las calles, incrementándose además la cantidad de móviles en las 7 diferentes Zonas del Comando Radioeléctrico.

En lo que va del presente año se registraron menos hechos delictivos en la provincia y las estadísticas marcan por un lado el arduo trabajo desarrollado por la Policía provincial en materia de seguridad pública, y por otra parte una clara disminución del delito en sus diferentes formas en esta época de pandemia.

Para atender a los requerimientos de la comunidad y conforme las políticas públicas en materia de seguridad que desarrolla el gobierno, la Policía de la provincia de Formosa reforzó su trabajo de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, a través de estrategias en materia de prevención e investigación de distintas modalidades delictivas, además de la experiencia de acercamiento con los vecinos, comerciantes, agentes sanitarios en hospitales y centros de salud, entre otros.

A modo de ejemplificar, La Línea gratuita 911 “Emergencias de la Comunidad Organizada” (ECO) recibió durante el transcurso de este año un total de 619.899 llamadas, haciendo un promedio de 2000 llamadas por día y de 83 por hora, lo que marcó más trabajo y una respuesta más rápida y eficiente a los requerimientos de los vecinos en la ciudad de Formosa.

De ese total de llamadas de Enero a Octubre del corriente año, el 25% (159.223) estuvo vinculado a las llamadas molestas, que son aquellas donde nadie habla del otro lado, se cortan o quienes se comunican son niños que marcan el 911 para hacer bromas.

Este sistema también brindó soluciones a 141.544 requerimientos y acudir a 39.484 pedidos de presencia policial, más 600 hechos de desórdenes en la vía pública, 1.076 por incendio, 1.324 fiestas privadas y 77.852 por emergencia sanitaria, entre otros.

Bordón explicó también que: “… la línea 911 ECO tiene coordinación directa con la base del SIPEC, que funciona en el mismo edificio donde están las oficinas del 911, para el servicio de ambulancia, con la Municipalidad ante fenómenos meteorológicos para realizar el relevamiento del cuadro de situaciones en los barrios y con diferentes estamentos del gobierno provincial en esa constante relación interinstitucional.

También cuenta con un moderno sistema de comunicación que permite recibir llamadas de urgencia y emergencia durante las 24 horas.

La tarea consta de tres procesos fundamentales: las llamadas ingresan a través de un sistema rotativo de líneas y son atendidas por las operadoras para ser enviadas, según las urgencias, al área de despacho.

Todas las llamadas que ingresan al 911 quedan grabadas y existe una auditoría interna que permite evaluar la respuesta que se da a cada uno de los requerimientos para poder mejorar la eficiencia del servicio.

En ese sentido explicó que se han presentado inconvenientes y por ende el reclamo de vecinos sobre las llamadas que realizan al 911 y “supuestamente no son atendidos”, ante dicha situación se realizó un relevamiento del funcionamiento integral del Sistema 911 se constató que aquellas llamadas (correspondientes a las empresas de telefonía Movistar y Claro) que ingresan a Telecom, al no ser direccionadas correctamente no impactan en el sistema 911 ECO para su atención, haciéndose ya las gestiones ante el Ente regulador para el mejoramiento de las mismas.

Para finalizar, Bordón agregó que: “…el trabajo en materia de seguridad pública cuenta con el apoyo del Estado y de la comunidad en su conjunto, según los lineamientos trazados por el gobernador Gildo Insfrán, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, que son ejecutados por el Comando Superior de la Policía…”