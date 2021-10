El gobernador Insfrán despidió a Coscia

A través de un cálido mensaje, lo recordó como “Un gran amigo de Formosa”.

Con motivo del fallecimiento del ex secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, expresó sus condolencias a familiares y seres queridos, y le dedicó una cálida despedida.

“Jorge Coscia fue un gran artista, un comprometido militante de la causa nacional y popular, y un sólido intelectual que supo gestionar destacadamente las políticas culturales con genuina mirada federal”, sostuvo Insfrán.

Y añadió que “El compañero Jorge fue para nosotros, sobre todo, un gran amigo de Formosa”.

Asimismo, en nombre del Pueblo y Gobierno de la Provincia, envió las más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, rogando por el eterno descanso de su alma.

Coscia, además, fue presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y diputado nacional (MC). También, se desempeñó como director de cine, novelista y poeta.

En 2019 visitó la provincia para encabezar el estreno de su documental “La palabra originaria” que realizó con Sabrina Saidj; sobre las comunidades Wichí, Qom y Pilagá de Formosa.

El documental consiste en una recorrida por dichas comunidades originarias, haciendo hincapié en la Educación Intercultural Bilingüe y las demás políticas de Estado del gobierno de la provincia en relación a los pueblos originarios.

Muestra la infraestructura educativa desplegada en la provincia y en particular las de estas comunidades en la voz de sus protagonistas residentes en Ingeniero Juárez, Lote 8, El Potrillo, Campo del Cielo, Pozo del Tigre, La Primavera y Lote 68.

Durante aquella presentación del film, Coscia expresó: “Yo no soy el mismo que era al hacer esta película, porque a mí me enseñó, me formó, me cambió”.

Y agregó: “Esta es una película que no sólo está filmada en Formosa, está hecha por Formosa, por lo que muestra”.

El ex funcionario luchó contra una penosa enfermedad que llevó con valentía y estoicismo hasta sus últimos días.