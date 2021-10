Desmienten categóricamente rumores “malintencionados con fines políticos” respecto a guardias médicas

En las últimas horas comenzó a circular de forma mal intencionada un falso rumor respecto a que después de las elecciones el Gobierno de Formosa reduciría las guardias de los profesionales médicos afectando el trabajo de los mismos, rumor que desde la cartera de salud desmintieron categóricamente al mismo tiempo que dejaron entrever que se trata “de una campaña maliciosa y malintencionada con fines políticos”.

La Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) consultó respecto a este tema al ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Dr. Aníbal Gómez, quien dijo que “tuvimos conocimiento de rumores con respecto al tema de reducción de guardias, posterior a la pandemia y las elecciones, lo cual queremos desmentir en forma categórica y rotunda, ya que se trata de una información tendenciosa y malintencionada, no teniendo duda que detrás de esto hay toda una intencionalidad política por parte de la oposición, ya que llamativamente muchos personajes cercanos a otros partidos fueron los encargados de difundir, por distintas vías, esta falsa información”.

“Queremos llevar tranquilidad que no solo no se van a reducir las guardias, ni ahora ni después de las elecciones, sino que de acuerdo a las políticas que históricamente mantuvo el gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, seguramente la demanda crecerá, ya que prácticamente, el gobernador viene inaugurando varias obras por día, y muchas de ellas seguramente corresponderá al ámbito de la salud; por lo tanto, no solamente son falsos los rumores que están circulando, sino que al contrario, Formosa sigue creciendo permanentemente en infraestructura en el sistema de salud provincial que a la vez requiere más profesionales en el área”.