Afirmó la Defensoría del Pueblo que el IASEP ha ofrecido aranceles a los médicos anatomo-patólogos muy superiores a los que se pagan en Chaco y Corrientes

Gialluca bregó para que estos especialistas lleguen a un Acuerdo con el IASEP y de esta manera, por una cuestión estrictamente legal, brinden sus servicios regularmente y permitan garantizar no solamente el trabajo de otros profesionales de la salud que son responsables jurídicamente en cada intervención, como así también garanticen la integridad psicofísica a cada uno de los afiliados-El Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que, el Organismo de la Constitución a su cargo viene recibiendo en estos últimos días, “una serie de variadas consultas e inquietudes de afiliados del IASEP”, toda vez que, entre otros profesionales de la salud, el Dr. Rodolfo Lesbegueris, -Presidente de ACLICSA- afirmó que, “las cirugías programadas de los afiliados de IASEP, ya no se podrán hacer en Sanatorios Privados”, punto este que no es verdad y ha llevado a una gran confusión a la gente. La actual situación se originó en relación a los estudios anátomo-patológicos que deben hacerse los afiliados, a la más importante de las obras sociales en nuestra provincia que posee aproximadamente unos 108 mil beneficiarios. Por ahora y debido a que los no más de 10 patólogos aproximadamente existentes, “exigen un aumento de más del 100% en todos los estudios y costos de sus servicios, siendo que el IASEP les ha ofrecido hasta un 30% más de aumentos, pero hasta ahora no existe posibilidad de conciliación alguna”. En este contexto, los valores ofrecidos por el IASEP se encuentran, “por encima de los costos actuales que se pagan a los patólogos en las Provincias del Chaco y Corrientes”. La fundamentación esgrimida por estos especialistas, es que los insumos que utilizan se adquieren a valor dólar. Pero aún, si tomamos este parámetro, señalaron desde la Defensoría del Pueblo que, ningún bien o servicio en dólares se incrementó en más del 100% como pretenden los patólogos, a punto tal que un estudio que el IASEP venía abonando $1470, hoy los patólogos pretenden cobrar alrededor de más de $4000. El Ombudsman Provincial añadió por otra parte que, también hemos podido determinar que, en estas especialidades, los aranceles que paga el IASEP, son iguales a los que hoy abona el PAMI y la Asociación Mutual Policial; y no se alejan mucho tampoco de lo que abonan obras sociales exclusivas como -OSDE-. En cuanto a los afiliados, se les informó las siguientes situaciones con las cuales podrían encontrarse: a) La necesidad de un estudio patológico previo a cualquier cirugía, podrán acercarse al -HAC- en el caso de los mayores de edad y al Hospital de la Madre y el Niño en el caso de los menores, donde se le harán los estudios previos. b) En el caso de cirugías, puede ser que el Sanatorio o la Clínica, se hagan cargo del estudio patológico, y aquí las mismas podrán cobrar hasta un 10% más de lo que le autoriza el IASEP, enviar al patólogo las muestras, obtener los resultados y luego facturar lo que corresponde. c) La otra posibilidad es que, se les facilite a los familiares la muestra correspondiente y los estudios patológicos se entreguen en la Sede del Barrio San Miguel para los que viven en la Ciudad Capital, mientras que los afiliados del Interior deben acercarlas a cada Delegación Local. Luego estas serán enviadas al –HAC-, a la Casa de Formosa en Buenos Aires o a Corrientes, donde serán analizados. Lo que no pueden hacer los Sanatorios o Clínicas, es rechazar o no atender a los afiliados al IASEP. También se puso en conocimiento de los interesados que, algunos médicos anátomo-patólogos, comenzarán en el día de la fecha a atender con normalidad y aceptando los nuevos aumentos previstos por el IASEP, cubriéndose inclusive Ciudades como Clorinda, toda vez que, algunos de ellos poseen relaciones de dependencia con el Estado Provincial, “y con la conducta asumida por sus colegas, no tendrán tiempo material posible para atender sus consultorios privados, lugares donde hacen las diferencias económicas más importantes”. El Ombudsman Provincial, por último, señaló que, “estamos viviendo momentos económicos y sociales en los cuales todos queremos ganar más en nuestras actividades, y si bien es cierto que en algunas se utilizan insumos que se pagan a valor dólar, también es cierto que nadie dice, que en nuestra provincia los anátomo-patólogos son escasísimos y por ello existe una gran torta que se la reparten siempre entre pocos”.