Samaniego: “Aquellos que fomentaron el contagio y el derrumbe de las medidas sanitarias, perdieron la elección”

El legislador celebró el triunfo del FdT en toda la provincia y agradeció a los comprovincianos que acompañaron al Modelo Formoseño con su voto.

El diputado provincial por el justicialismo, Agustín Samaniego, dialogó con AGENFOR respecto a los resultados de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2021 que se desarrollaron el domingo pasado y arrojaron como ganador el Frente de Todos con más del 48% de los votos en todo el territorio formoseño.

“El pueblo formoseño en paz y libertad ha elegido y votado, estamos muy contentos que se haya desarrollado con total normalidad las elecciones. Y desde el Frente de Todos realmente muy satisfechos y contentos con el resultado, ganamos en toda la provincia, en todos los distritos, en la capital también, la diferencia con el segundo es de 20 puntos, con el tercero es de 30, así que realmente estamos muy contentos”, sostuvo.

En ese marco, el legislador se refirió a las declaraciones del precandidato a diputado nacional por el macrismo, Fernando Carbajal quien habló de una “derrota del oficialismo” y dijo que “tomó una lectura totalmente errónea”.

“Resulta ser que el que sacó 28 puntos y le sacaron 20 puntos de diferencia señala que, el que le ganó, es el derrotado y como supuestamente por carácter transitivo señaló que él es el triunfante. Pero los resultados son matemáticos, o sea el FdT sacó 48 puntos, el segundo 28 y el tercero 19 puntos, no hay forma de leerlo”, esbozó.

Y advirtió: “Si lo quieren leer de esa forma tergiversada, intentando engañar a la gente, yo estoy convencido y les aviso que no engañan a nadie, el pueblo sabe perfectamente quien ganó”.

En ese sentido, Samaniego dijo que los resultados de la segunda y tercera fuerza “no suman” y recordó que “están peleados entre ellos” ya que “tienen proyectos y miradas diferentes”; por lo que explicó que los votos de ambos espacios sumarían “sólo si fueran unas elecciones internas entre ellos, pero sino, no”.

Optimismo

En cuanto al resultado electoral a nivel nacional, manifestó que “todos los gobiernos pagaron costos políticos” ya que la pandemia “golpeó muy fuerte” desde el punto de vista sanitario, pero que también “las restricciones, las medidas sanitarias para apalear el virus que se realizaron en todo el mundo, sin lugar a dudas, generó un costo político para los gobiernos”.

“Si uno evalúa el porcentaje de adhesión de los gobiernos siempre disminuyó, Argentina también tuvo ese impacto, la tarea que queda de acá a dos meses es clarificar nuestro mensaje, mejorar nuestra comunicación, intentar convencer a aquellos que todavía no lo están, esa es la idea”, reconoció.

Y aseveró: “Yo soy optimista, soy confiado de que vamos a recuperar algunos distritos, vamos a salir airosos y el pueblo argentino va a respaldar este gobierno y la discusión central es cómo vamos a salir después de la pandemia”.

En ese marco el diputado justicialista argumentó que trascender la pandemia no se dio espontáneamente, sino “por el trabajo, primero de la vacunación excepcional en Formosa y Argentina, y también por el cuidado que tuvimos”.

“Si no se hubieran tomado estas dos medidas importantes hoy no hubiéramos estado saliendo de la pandemia como hicimos, ese es el mensaje y también hablar a la gente de manera optimista y esperanzadora y decirles lo que hicimos y vamos a hacer en el presente y cuáles son nuestros proyectos para el futuro. No sólo la tarea militante electoral, sino fundamentalmente la de gestión de gobierno”, consideró.

Además, fundamentó que “estábamos convencidos” que el mensaje “agresivo y violento” de la oposición “no iba a anidar en el corazón de los formoseños, y así sucedió”.

“Aquellos que fomentaron el contagio, la disrupción, el derrumbe de las medidas sanitarias tuvieron magros resultados, los dos perdieron la elección”, señaló.

Asimismo, Samaniego contó: “Leí que la candidata que sacó el 19% dice que el gildismo terminó, pero con el 19% de los votos te sacó 30 puntos y señala eso, allá ellos, nuestro mensaje siempre es positivo y esperanzador”.

Y aseguró: “Agradecemos a quienes nos votaron, pero también pensamos cómo podemos convencer a aquellos que no lo hicieron, porque el Modelo Formoseño está construido para todos, no hace distinción de ningún tipo, menos aún de ideologías políticas”.

Por último, precisó que el triunfo electoral viene asociado con “una gran responsabilidad” y recordó que, “una de las características que tiene el gobernador es que, por más que saque 73% de los votos cuando se presenta, lo toma de manera serena, tranquila, con alegría, pero tomando los desafíos del futuro y pensando en qué se debe cambiar y que siempre se puede mejorar”.

“Así que así vamos a encarar la elección del 14 de noviembre: contentos y envalentonados con este triunfo y victoria que tuvimos”, concluyó.