Morán confirmó que las personas con COVID, contactos estrechos o casos sospechosos no podrán votar en las PASO

En diálogo con AGENFOR, el juez federal del Juzgado N°1 de Formosa, Pablo Morán, confirmó que las personas con diagnósticos positivo a coronavirus, contactos estrechos y/o casos sospechosos, no podrán acercarse a emitir su voto en las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, que se realizarán el 12 de septiembre en todo el país.

En ese sentido, explicó que la Cámara Nacional Electoral envió un protocolo sanitario de prevención del COVID 19 para estas elecciones nacionales, en el cual sugiere una determinada cantidad de normas sanitarias “que son básicamente conocidas por todos y que queda sujeto a cada juez federal, aplicarlo o no, a su distrito”.

“En principio acá en el distrito Formosa vamos a seguir este protocolo, lo tenemos hablado con la gente del Tribunal Electoral Permanente para cuando sean las elecciones generales, además de la colaboración y participación de las autoridades sanitarias locales en todo lo que tenga que ver, queremos que se respete estrictamente toda la normativa no sólo la enviada por la Cámara Nacional Electoral, sino también los provinciales”, señaló.

En ese marco, el magistrado reiteró que “aquellas personas que en el momento de la elección estén con COVID positivo o sean casos sospechosos o contactos estrechos y deban estar aislados no concurran a los centros de votación” y que la “no emisión del voto va a estar claramente justificada”.

Asimismo, solicitó que las personas que en dicha jornada presenten síntomas compatibles con coronavirus tampoco asistan a votar, ya que en el ingreso a los establecimientos habrá facilitadores sanitarios y autoridades del Comando Electoral que tomarán la temperatura y controlarán el ingreso de esos casos.

“Nuestro compromiso es con la democracia y queremos el voto universal, pero también debemos compatibilizar eso con cuidar la vida y la salud de toda la población y entendemos que más allá de que me gustaría que todos puedan emitir su voluntad política a través del voto, aquellos que tengan síntomas de coronavirus no podrán participar del acto eleccionario ya que no sólo se ponen en riesgo ellos sino también al resto de la población”, argumentó.

Calendario electoral

En otro orden, Morán se refirió a las próximas fechas del nuevo cronograma electoral y brindó detalles acerca de las próximas actividades estipuladas.

En esa línea, indicó que este jueves fue el día designado para la quema y destrucción de los documentos de las personas fallecidas, cuya actividad comúnmente se llevaba a cabo en el propio Juzgado Federal o dependencias cercanas, pero de un tiempo a esta parte, lo está realizando el Correo Argentino en forma directa.

En cuanto a la campaña electoral, el juez manifestó que el próximo sábado es la fecha límite para la publicación de resultados de encuestas y/o sondeos de opinión, con el objetivo de “evitar influir en el electorado” y que cada persona “pueda tener la libertad al momento de decidir su voto”.

Por otro lado, remarcó que, el 10 de septiembre, desde las 8 de la mañana es el día que finaliza la campaña electoral, es decir, que no se podrán hacer más actos proselitistas ni declaraciones por parte de los candidatos en los medios de comunicación.

También Morán aseveró que, en total, hay 468.299 electores en el padrón de la provincia de Formosa, eso incluye el voto joven de los mayores de 16 años; y que la jornada electoral se desarrollará en 306 lugares habilitados para tal fin, con un total de 1441 mesas con más de tres mil autoridades.

“Esta designación de mayor cantidad de autoridades de mesa, se hace justamente contemplando la posibilidad de que falten”, fundamentó.

Por último, el responsable del Juzgado Federal N°1 esbozó que tanto las urnas como el material de logística electoral ya se encuentra en la provincia, al igual que los elementos de protección personal como las mascarillas para las autoridades de mesa.

“El resto de padrones, urnas, boletas oficializadas, se está terminando de preparar por parte del personal de Juzgado y a partir del sábado, con la logística contratada con el Correo Argentino y la custodia del Comando Electoral va a ser distribuido en los centros de votación”, concluyó.