Morán comunicó que las personas “de riesgo” tendrán prioridad para votar de 9 a 11

Asimismo, brindó detalles acerca de los demás puntos del protocolo sanitario establecido para la jornada electoral del domingo próximo.

En diálogo con AGENFOR, el juez a cargo del Juzgado Federal N°1, Pablo Morán, informó que, para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo 12 de septiembre, las personas que integren los grupos de riesgo tendrán prioridad para emitir su voto en la franja horaria de 9 a 11 horas.

“Estamos trabajando en los protocolos sanitarios a fin de que la gente pueda ejercer su derecho al voto, a elegir a sus representantes en un marco de minimización del riesgo en esta pandemia”, indicó.

En ese marco, una de las primeras medidas adoptadas fue la descentralizar los padrones y habilitar más sedes de votación con un máximo de ocho mesas por escuelas.

“La gente va a esperar afuera, con barbijo, mascarillas para las autoridades de mesa al igual que barbijos y alcohol en gel que les vamos a dar nosotros, y la provincia va a colaborar con la limpieza de los centros de votación”, señaló.

Asimismo, el magistrado dijo que afuera de cada sede de votación habrá un facilitador sanitario con el fin de que se respeten los aforos de personas dentro de cada establecimiento educativo.

“Y como novedad para estas elecciones, todos aquellos que integren grupos de riesgo, por ser adultos mayores de 65 años o personas que tengan comorbilidades riesgosas para el coronavirus, van a poder votar con preferencias de 9 a 11 de la mañana, sin hacer cola”, anunció.

Y aclaró: “Esto no significa que los demás no puedan votar en ese horario, sino que si se presenta alguien de este grupo de riesgo, le va a tener que ceder el lugar”.

Electores con COVID

Por otro lado, Morán reiteró que aquellas personas que cursen la infección por COVID 19 el día de la votación, al igual que los contactos estrechos o casos sospechosos, es decir, que tengan síntomas, pero sin diagnóstico confirmado, no deberán asistir a sufragar.

“Ponderando en este caso el derecho al resto de la población de mantener su salud y a protegernos todos”, explicó; y aseveró: “No van a recibir sanciones al respecto, como cualquier otra persona que esté cursando algún tipo de enfermedad que les imposibilite llegar a los centros de votación”.

Para justificar su no emisión del voto, argumentó el juez federal, deberán presentar cualquier certificación que acredite su cuadro viral, como por ejemplo los que otorga la página o app Mi Portal. Y la excusación podrán realizarla en la página de la Cámara Nacional Electoral o en el mismo Juzgado Federal N°1.

“No necesitamos que la gente venga hasta el juzgado, sino que se comunique a través de los medios habilitados”, remarcó.

Cierre del sobre

En cuanto al cierre del sobre donde se deposita la boleta elegida en el cuarto oscuro, Morán manifestó que será el tradicional “que siempre se usó” y que “viene engomado con un pegamento que se activa con la humedad”.

Pero recomendó que, en este contexto de pandemia, no se cierren los sobres con la saliva o pasando la lengua como es costumbre, “no porque le vayan a anular el voto, sino por una cuestión sanitaria”.

“Con introducir la boleta en el sobre y la solapa hacia adentro alcanza y sobra. Ahora, aquel que quiera cerrarlo con la lengua o plasticola, no habría inconveniente, no se le va a anular el voto, pero yo diría que no lo haga porque se está exponiendo él mismo a pasar la lengua por un sobre que fue manipulado por mucha gente”, esbozó.

Y añadió: “Piensen que lo tocaron las autoridades de mesa, los fiscales, el personal de la imprenta, hasta que llegó a sus manos y, además, va a exponer a las autoridades de mesa y fiscales que lo van a abrir al final de la jornada, así que recomendamos que no lo hagan”.

Presentación del DNI

En lo que respecta a la presentación del DNI al momento de emitir su voto, el titular del Juzgado Federal N°1 sugirió que el elector lo muestre con sus manos a las autoridades de mesa y/o a algún fiscal que así lo requiera.

“También se le puede pedir al elector que se baje el barbijo, que exhiba sus rasgos faciales breves instantes y volver a subírselo. En eso no habría inconvenientes y es la obligación del elector a fin de acreditar su identidad”, resaltó.

Autoridades de mesa

En otro orden, Morán precisó que las autoridades de mesa convocadas “están confirmando” y pidió a quienes no puedan asistir que “lo hagan saber”.

“En los telegramas están los teléfonos del Juzgado y la página de la Cámara Nacional Electoral para que se puedan excusar por las razones que expliquen, pero necesitamos que ejerzan su derecho de participar, todos aportamos nuestro granito de arena para esta democracia que tenemos los argentinos de participar siendo autoridad de mesa”, declaró.

Además, consultado por el uso de guantes por parte de los presidentes y fiscales de mesa, respondió que “el que quiera llevar, puede hacerlo, tanto de látex u otro tipo”, pero fundamentó que “está en duda si realmente es necesario y tiene una real eficacia”.

“Mucha gente especializada en el tema entiende que el uso de ponerse guantes de látex durante 10 o 12 horas, en realidad no trae mayores beneficios y a veces genera una falsa sensación de seguridad que lleva a la posibilidad de un contagio”, detalló.

Y profundizó: “El virus no entra por las manos, ni a través de la piel, entonces el hecho de tener un guante no genera mayor protección, porque es un virus respiratorio que entra por gotitas de saliva por las fosas nasales, bocas y ojos”.

Escrutinio provisorio

Por último, Morán anticipó que, desde las 18 horas que se cierran las mesas, ya se podrán cargar los datos del escrutinio provisorio, a través de los telegramas que el Correo Argentino transmite a la Dirección Nacional Electoral.

“El escrutinio provisorio, si bien tiene gran valor a los efectos de información a la gente, en realidad el que tiene valor legal, por el cual interviene la Justicia Federal, es en el definitivo”, sostuvo.

Y concluyó: “Este año tiene previsto terminarse pronto, posiblemente para medianoche se vaya a saber, pero no depende de este juzgado”.