La transformación de Formosa

La estudiante Rebeca Dámaris Bogarín Cabrera, analizó para Radio Nacional Formosa, el escenario preelectoral que desató “un show mediático” en torno a una imagen suya sacándose una fotografía con el gobernador Gildo Insfrán.

“No me sorprendió ese tipo de ataque, porque se quiere instalar la idea de que los jóvenes no podemos implicarnos en la política, se nos toma como retrógrados cuando estamos militando, se hacen descalificativos a nosotros, la idea está en estigmatizar al peronismo”, enunció.

En este escenario de discusión política, medios de comunicación buscan interpelar a los jóvenes intentando imponer una idea de libertad, denigrando al peronismo, sus referentes y militantes. Este influjo de las redes sociales distrae a un sector de la juventud de la realidad que se vive fuera de la virtualidad.

La transformación provincial en primera persona

“Viví mucho tiempo en el interior, hice mi educación primaria en Pirané y he visto tantas obras que se fueron haciendo que eso es lo que me hace tener un pensamiento distinto al de otros jóvenes. Donde yo vivía no contaba con energía eléctrica las 24 horas, hoy cuenta con este servicio y la escuela con wifi”, argumentó.

Explicó que la “selfie” con el gobernador, la tomó su novio; aprovechando el encuentro casual de una salida por la costanera para distenderse de las horas sentada frente la computadora y los apuntes del profesorado de química que está cursando.