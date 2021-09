Insfrán inauguró la obra educativa 1394 de su gestión: “Eso es igualdad de oportunidades”

Este lunes 20, el gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, inauguró la obra educativa 1394 de su gestión de Gobierno, marcando así un hito en lo que a educación se refiere, sólo comparable al Plan Quinquenal del general Juan Domingo Perón.

El primer mandatario provincial habilitó las obras de refacción y ampliación del nuevo edificio de la Escuela Especial Nº 1 “Armada Argentina”, ubicada en el barrio San Cayetano de Formosa Capital.

En el inicio de su alocución, en declaraciones de las que se hizo eco AGENFOR, subrayó que en el acto “confluía el amor”, remarcando que “hablar de esta escuela no es sencillo para los que no estamos en el día a día de la tarea que realizan” los docentes y directivos.

“Verdaderamente es especial la forma de enseñar y también de aprender”, asintió el titular del Ejecutivo, señalando que “aquí conviven situaciones que podemos decir son diferentes: están los alumnos que van a las escuelas integradoras, pero vienen aquí para tener el refuerzo necesario; están los que habitan en forma permanente y además los que vienen a hacer cursos de gastronomía y actividades como la danza y expresiones corporales”.

Categórico, destacó que “eso es igualdad de posibilidades, sea como fuere”, porque se trata de “seres humanos que tienen derecho a una mejor vida”.

“Y la única forma de hacerlo es que tengan una estimulación temprana y acompañándolos en el transcurrir de su vida”, acentuó.

A su vez, evocó que este 20 de septiembre el Hospital Central de Formosa “Dr. Ramón Carrillo” cumplió 107 años de abnegado trabajo para cuidar la salud de los formoseños y las formoseñas.

“Cuando nació en el año 1914 era solamente el hospital rural, como decir una salita –recordó-. En esa época lo único que se tenía era el ‘remedio colorado’, como le llamábamos al mercurocromo, el iodo y la sulfa”.

Según expresó, contó todo ello para que “los más jóvenes vean cómo fuimos evolucionando”, ya que “hoy nuestro hospital es interdistrital porque allí se atienden todos los pacientes que necesitan del tercer nivel hasta tanto el Evita tome su rol, que es monovalente porque la circunstancia (la pandemia del COVID-19) nos lo ha exigido”.

Pandemia

Asimismo, el primer mandatario pidió “no olvidarse que la pandemia nos cambió la vida en todos los aspectos, lo social, lo cultural, lo económico y lo educacional, pero no solamente a nosotros, sino al mundo”.

Y esbozó que ante la contingencia el dilema era “preservar la vida o no”, haciendo notar que “a los países del primer mundo cuyos líderes privilegiaron la economía por sobre la vida tampoco les fue bien”, en efecto, “les fue mal en los dos aspectos”.

En cambio, en el caso de Formosa, “por más que nos sigan criticando, desde el primer momento de la pandemia hemos privilegiado la salud y la vida”.

Clarificó que “cuando tomábamos medidas muy restrictivas, no existía ninguna medicación que pudiera combatir este virus”, recordando que “en el año 2020 tuvimos medidas restrictivas y de control que no tuvieron en ninguna otra parte de nuestro territorio nacional”, teniendo en cuenta que la provincia se encuentra en “una zona de frontera”.

En este punto, en vista de que “la conducción se mide por los resultados”, el Gobernador marcó que “en el 2020 tuvimos pocos casos y solamente tuvimos que lamentar el fallecimiento de una sola persona”.

“Luego aparecieron todas esas componendas que después se convirtieron en candidaturas”, reprobó contundente en alusión al exjuez federal Fernando Carbajal y la concejal capitalina Gabriela Neme, hoy referentes políticos de la oposición local y quienes a fuerza de fallos judiciales y campañas mediáticas desarticularon las medidas sanitarias adoptadas por la provincia para enfrentar al COVID-19.

Justamente, para contrarrestar los brotes de contagios en el territorio, ocasionados por el ingreso masivo de personas habilitado por Carbajal y las manifestaciones públicas promovidas por Neme y la UCR de Formosa, recalcó que “tuvimos que tomar medidas que no fueron de nuestro agrado” para restringir la circulación comunitaria del virus.

Y en este sentido repudió “la falta de conciencia y amor por la vida de quienes privilegiaron intereses personales”.

No obstante, “no bajamos los brazos e hicimos lo imposible para tener el estatus sanitario que tenemos hoy, pese a todas estas patrañas que nos han hecho durante este tiempo”.

Porteños

Sobre sus dichos sobre los porteños, el gobernador Insfrán fue concluyente al explicar que “tuve que bancarme cuatro meses de la prensa porteña que responde a la oligarquía diciendo cualquier cosa”.

“No voy a decir ‘nosotros’ porque cuando digo eso salen algunos a pedirles perdón”, dijo, al mencionar el refrán que dice “hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”. “Ahora ya sabemos quién es el dueño de esos que les piden perdón a los porteños”, fustigó.

Y, tajante, arremetió contra los medios: “Publicaron solo una parte de mis dichos. ¿Por qué no pusieron que yo hablé de la prensa hegemónica y un sector de la Justicia Federal que responde a esa oligarquía que ni siquiera es porteña porque se consideran europeos en el exilio?”.

“Soy criado en el campo por una madre que me dio muchos valores –afirmó-. Voy a seguir diciendo mi verdad, desde mi óptica y mis convicciones. Si me equivoco, les pido perdón a los formoseños, no a los porteños ni a esa oligarquía porteña que nos maneja y nos culturiza”.

A modo de ejemplo, pidió escuchar una radio cualquiera para comprobar que informan más sobre lo que sucede en la Capital Federal que en la propia Formosa. “Eso se llama colonización cultural. Nos colonizan de esa manera y yo me resisto. Y la mayoría de los formoseños también, solamente que tienen más paciencia que yo, por eso expreso lo que siento, entiendo y veo”.

Reiteró que las medidas tomadas ante la pandemia “no fueron un capricho”, por cuanto “no fue que un día el presidente (Alberto Fernández) amaneció y dijo ‘vamos a hacer tal cosa’. En el mundo esto ha ocurrido”, insistió y cargó contra los medios porteños: “No se puede seguir siendo tan cararrota para querer justificar hoy con el diario del lunes”.

De manera que “si a alguien le tengo que pedir disculpas es al pueblo formoseño y fundamentalmente a los amigos y familiares de las víctimas de esta pandemia”, robusteció.

Presencialidad educativa

En el tramo final de su discurso, Insfrán les deseó a todos los estudiantes un “feliz día anticipado”, realzando que “en Formosa hay presencialidad educativa en todas las Delegaciones Zonales y eso no es casualidad”, sino fruto de un trabajo certeramente planificado desde el Modelo Formoseño y medidas sanitarias estratégicas exitosas, como el plan de vacunación.

“Pese a la pandemia, el Gobierno de Formosa no se ha quedado cruzado de manos. Inauguramos la escuela 1394 y nos van a faltar días para inaugurar todas las obras que tenemos pendientes, porque por el cronograma electoral hasta el 19 de octubre podemos hacer actos oficiales”, esclareció el primer mandatario.

Sin embargo, “de alguna manera les vamos ir mostrando a los formoseños que pese a la pandemia el Gobierno no se quedó de brazos cruzados”, concluyó.