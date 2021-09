El vacunatorio fijo aplica alrededor de cien vacunas diarias

La inmunización está dirigida a todos los formoseños mayores de 18 años nacidos y/o radicados en toda la provincia que aún no hayan recibido la primera dosis.

Desde los primeros días de septiembre funciona el vacunatorio fijo contra el COVID 19 en el Galpón C del Paseo Costanero capitalino, de 8 a 12 y de 15 a 20 horas, con el fin de inmunizar a personas mayores de 18 años que aún no recibieron la primera dosis de la vacuna.

Luego de casi dos semanas de inaugurado, AGENFOR dialogó con la coordinadora del operativo fijo, Claudia Ramírez, quien indicó que se aplican entre 80 y 100 vacunas diarias en dicha sede.

“Eso a veces disminuye un poco cuando hay vacunación en las otras sedes ya que por más que estén aplicando segundas dosis también colocan las primeras”, aclaró.

Y agregó: “La idea es llegar a toda la población, por eso esto es para aquella persona que no puede concurrir por cuestiones de horario u otras situaciones a los lugares que se están vacunando por cronograma”.

En ese sentido, Ramírez señaló que allí se aplican las primeras dosis de la vacuna Sputnik V, que es la que tiene disponibilidad por el momento, a personas mayores de 18 años nacidos y/o radicados en toda la provincia, ya sea capital o interior.

“Con esto buscamos que la mayor proporción de la población esté inmunizada, ese es el objetivo”, aseveró.

Además, la responsable del área contó que ya tuvieron la oportunidad de vacunar a personas que llegaron desde otras localidades por cuestiones de salud “y la misma ambulancia antes de salir de la ciudad pasa por acá para que se vacunen”.

Por último, Ramírez consideró que la mayoría de los comprovincianos que se acercan a recibir la primera dosis en el vacunatorio fijo es porque “no se enteraron en la fecha que le correspondía”.

“Nosotros hacemos unas preguntas a las personas cuando ingresan: por qué no se vacunó antes y cómo se enteró del vacunatorio. La mayor parte nos dice que porque no se enteraron en la fecha que le tocaba y poco porcentaje responde que porque no había aceptación de las vacunas, y ese porcentaje nos requiere que expliquemos sobre la seguridad de todas las vacunas”, concluyó.