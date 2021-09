Con gran participación ciudadana, Clorinda festejó su 122° aniversario

Con una serenata y un acto formal, el pueblo clorindense honró homenaje a su ciudad natal.

Con la velada artística “Serenata a Clorinda” que inició el martes 28 desde las 20 horas; y el acto oficial de este miércoles a las 9 horas, la segunda ciudad conmemoró sus 122 años de nacimiento, con gran concurrencia de clorindenses.

En primer lugar, el martes por la noche, se llevó a cabo la “Serenata a Clorinda” presidida por el intendente Manuel Celauro y con la presencia del presidente de Concejo Deliberante, Ariel Caniza; el vicepresidente, Isaac Villamayor; los concejales, Estela Candia y Mónica Acosta, funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo, invitados especiales y cientos de vecinos que colmaron el lugar.

La esquina céntrica de avenida San Martín y Libertad fue la elegida para llevar a cabo este espectáculo público, que contó con una cartelera de reconocidos artistas locales como Serenateros, Luz de Luna, Identidad, entre otros y los estelares, Grupo Pilcomayo de Formosa y Gerardo y los Chaques, de Chaco.

Los festejos siguieron este miércoles desde las 9 horas, en el acto celebración que se realizó en la plaza San Martín de la ciudad, ubicada en la avenida 25 de mayo y Alberdi, y que también estuvo encabezada por el jefe comunal y contó con la presencia de las mismas autoridades locales que la noche anterior y vecinos de la localidad.

En dicha ocasión, Celauro recordó “el inicio de la semilla” que se plantara para dar lugar “a lo que hoy es esta pujante ciudad, que creció a la vera del rio Pilcomayo y Paraguay” y la consideró “única por su condición geográfica de estar frente a la capital e un país y limitar con otros municipios paraguayos”.

“Una ciudad que se convirtió en la puerta de entrada grande a nuestro país, que se forjó y creció con la unión de hombres de aquel entonces: Policías de Territorios Nacionales, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería y miles de paraguayos que llegaron a buscar en nuestro país la paz que en ese entonces no había en el suyo. Así se conformó ese crisol hermoso que dio lugar a nuestra querida Clorinda”, rememoró.

En ese marco, el mandatario municipal aseveró que “estamos orgullosos de lo que lograron las generaciones pasadas” y aseveró que “estamos haciendo un gran esfuerzo para que justamente las futuras generaciones sientan ese orgullo de ser clorindenses, de haber nacido acá, en esta tierra caliente”.

Además, trajo a colación los “tiempos difíciles que vivimos a lo largo de nuestra historia” y mencionó las inundaciones de 1983 y 1992 que azotaron la ciudad y dejaron bajo agua a muchas familias.

“¿Y qué hicimos los clorindenses? ¿Nos fuimos? No. ¿Nos pusimos a llorar? No. Nos quedamos y cuando el agua bajó, volvimos a nuestros hogares a limpiar nuestras casas, airear, sacar el barro, empezar de nuevo. Y hoy, es simplemente un recuerdo”, sentenció.

En esa línea, Celauro comparó dicha desgracia natural con la pandemia del COVID 19 que “nos pegó muy duro” y le costó la vida a 172 clorindenses.

“La pasamos mal, claro que sí, sentimos en un momento que nos costaba todo mucho, pero no nos entregamos, no bajamos los brazos y seguimos luchando, trabajando, dándole para adelante con la frente en alta, la mirada firme y ya estamos saliendo, no falta mucho”, sostuvo.

Y agregó: “Ya logramos en la provincia que el 60% de nuestra población tenga dos dosis. Acá en Clorinda hace mucho tiempo, los mayores de 45 años tenían dos dosis de vacunas, porque la única salida de esta pandemia es la vacuna”.

Por otro lado, se refirió a los discursos que aseguran que “el partido de gobierno perdió las elecciones” y aclaró que, en el mundo, el 99% de los países que desarrollaron el acto eleccionario corrieron con la misma suerte.

“Es más, el domingo pasado, nada más y nada menos que el partido de Angela Merkel, en Alemania, perdió las elecciones, ¿por qué? Porque obviamente que el pueblo espera de su gobierno, en cualquier lugar del mundo, respuestas y soluciones inmediatas”, opinó.

Y profundizó: “Le hace responsable (a sus gobiernos) siempre de todos los males, desde el virus, el encierro, las medidas que se tomaron, la falta de vacunas, o porque no le gustaban la marca de la vacuna, siempre había algo que molestaba y está bien”.

En ese marco, el intendente esbozó: “¿Saben qué no está bien? Que vengan a nuestra ciudad a querer instalar entre nosotros el odio y la división, la agresión, la falta de respeto, porque nosotros pasamos muchos momentos difíciles y logramos sortearlos, logramos achicar esa brecha de los ‘ismos’ y empezamos a juntarnos más”.

Y manifestó: “Entonces lo que no podemos permitir es que vengan a querer destruir nuestra paz social, estamos en democracia y tenemos que aprender a respetar al que piensa diferente”.

Asimismo, Celauro trajo al presente que, en Clorinda, “recibimos a todo el arco opositor sin inconveniente, hicieron tantas marchas quisieron, aun en pandemia y sin pedir permiso jamás para usar las plazas y nunca les molestamos”.

“Hasta fueron a mi casa a apedrear, insultar, agredir, y yo me pregunto por qué, si en democracia justamente vamos a tener la posibilidad de elegir a nuestros representantes, de manifestarnos a través del voto que es la herramienta que nos da la democracia para acompañar, apoyar o quitar el apoyo”, reflexionó.

Entonces, ante lo expuesto, le pidió al pueblo clorindense que “no permitamos que nadie venga a destruir la paz social que tanto nos costó, que aprendamos a respetar al que piensa diferente, que respetemos la voluntad popular y que sigamos trabajando con más esfuerzos y ganas”.

Por último, el jefe comunal contó a los presentes que, en horas tempranas del miércoles, el gobernador Insfrán se comunicó con él para hacer llegar su saludo al pueblo de Clorinda.

“Clorinda tiene un presente y futuro hermoso, vamos a seguir creciendo, seguir siendo fuertes, generando trabajo, y por sobre todas las cosas, vamos a seguir estando unidos, ese es mi deseo como clorindense”, concluyó.