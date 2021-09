La Obra “LA SECRETARIA” se presenta en el Fuelle

El grupo 426 presentará la obra “La secretaria”, durante una función que tendrá lugar el sábado 2 de octubre, a las 19, en El Fuelle Casa Cultural, sita en Padre Grotti 926. Con entrada libre y gratuita, dicha presentación se realizará en el marco del programa INTervenciones escénicas “A cielo abierto”.

Mariana Corrales Radanich, protagoniza y dirige esta pieza basada en “La oficina”, uno de los “Cuatro ejercicios para actrices” de Griselda Gambaro, pilar fundamental de la dramaturgia argentina.

Con una perspectiva feminista muy intuitiva y personal, Gambaro propone un ejercicio que desplaza la mirada para hacer circular lo fragmentario, lo débil y lo despreciado, tal como explica Silvio Lang en la introducción de El teatro reunido de Griselda Gambaro (Ediciones de la Flor, 2011).

Su mirada crítica, aguda y nunca complaciente sacude, conmueve e irrita. Toda su obra está ineludiblemente articulada con la sociedad. La recorre, la relee y la transgrede. Pero su forma no es inmediata ni facilista. Como dice Gambaro, “el teatro se muere si no se conecta con lo social. No es que lo tenga que hacer de una manera didáctica o polémica, pero lo social está en el primer pensamiento”.

Las obras de Gambaro rompieron con una sesgada tradición de personajes femeninos subordinados y marginados. Obras como La malasangre (1981), Antígona furiosa (1986), La señora Macbeth (2002), La persistencia (2004), Querido Ibsen: soy Nora (2013) y El don (2015), impulsaron renovadas formas de pensar lo femenino.

En una sociedad latinoamericana marcada por la violencia de género, donde movimientos como los de Ni una menos claman por permanecer activos, y donde la literatura escrita por mujeres busca hacerse espacio más allá de categorizaciones simplistas, la obra de Gambaro es vigente y necesaria.

Incomprendida en sus inicios, hoy Gambaro es una autora unánimemente aplaudida. Las múltiples lecturas que ha tenido su obra -desde un primer vínculo con tendencias extranjerizantes, como el absurdo, pasando después a un teatro ético- tienden a reducir el alcance y la complejidad de su escritura. La solidez de su obra no admite encasillamientos ni menos interpretaciones concluyentes.





Fuente: Fundación Teatroamil