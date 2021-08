XXVI Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina - FAM 2021 Una re-evolución necesaria

La Presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Formosa y Secretaria de Políticas Judiciales de FAM, Doctora Viviana Taboada, informó que desde el 13 de septiembre y durante los lunes y martes de ese mes, se realizará de manera virtual las XXVI Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina – Encuentro Abierto Virtual 2021

En tanto, la Federación Argentina de Magistratura y la Función Judicial (FAM) apunta a abrir espacios de diálogo con los ciudadanos sobre los temas que les preocupa todos los días.

¿Cuáles son los conflictos de la vida cotidiana que más preocupan a la ciudadanía? ¿Cómo interviene la Justicia en cada uno de ellos? ¿Qué funciona bien y por qué se está subiendo la vara?

Este año las “Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina” abren completamente sus puertas a la ciudadanía, no sólo para que participe en conversaciones directas con quienes ayudan a resolver sus conflictos cotidianos, sino que además ayudan a co-crear la agenda de lo que se hablará en estas jornadas.

La violencia de género, las disputas entre vecinos, los derechos sobre nuestros cuerpos, las peleas entre personas, los abusos que nos afectan el disfrute de la vida, son sólo algunas de las muchas situaciones que atravesamos en esto de vivir en sociedad. El propósito de estas jornadas es conectar a la comunidad con lo que miles de mujeres y hombres de la justicia hacen todos los días.

De esta manera, se invita a toda la ciudadanía a elegir los conflictos que serán tratados en las jornadas votando en el sitio web: famconecta.org.ar

¿Que son las Jornadas Científicas de la Magistratura?

Las Jornadas Científicas de la Magistratura es el evento académico - institucional por excelencia del espacio judicial argentino. En sus 25 ediciones anteriores han disertado académicos, nacionales e internacionales, de distintas áreas del conocimiento y la ciencia ante un público que, hasta esta edición, estaba integrado por más de 2000 jueces/as, fiscales/as, defensores/as de todo el país. Este año queremos que toda la sociedad se sienta interpelada por los temas y partícipe de su desarrollo.

¿Qué tiene esto que ver conmigo?

Lo que sucede en la realidad, que es la materia prima tanto del periodismo como de la judicatura, es el tema tácito, transversal a todas las jornadas.

La pandemia de Covid-19 exhibió el vínculo entre las historias cotidianas de la ciudadanía y algunas áreas y saberes que ya existían -mal conocidos- de manera pública. Se llenó de caras y contenidos la Salud y la Ciencia, por nombrar solamente a dos sectores. Casi no hay programas de televisión y radio que no invite a referentes de esos ámbitos, ni debate en las redes sociales que no los incluya.

La Salud y la Ciencia hablan de nosotros/as cuando hablan de ellos; las y los funcionarios de todo el país hablaremos de nuestros conciudadanos/as para reflejar en ellos el sentido de lo que hacemos.

Hemos construido una plataforma de diálogo con la sociedad; vamos a pedirle que voten los conflictos sobre lo que les interesará conversar; facilitaremos el seguimiento de todos los paneles; hemos seleccionado a las y los disertantes por su calidad intelectual y profesional, y también por su capacidad para exponer desde la preocupación y el interés ciudadano.

Habrá conversatorios tratando los más variados temas: adopciones, cumplimiento de penas privativas de libertad y derechos humanos, mundo del trabajo, delitos, etc. Cada módulo tiene videos y podcasts de producción propia y links a otros que son relevantes para ampliar y comprender las problemáticas para sumergirnos, conocer y formar parte de las justicias de nuestro país.

Vamos a hablar de independencia judicial, violencias por motivos de género, ética judicial, criterios de decisión judicial, gestión judicial ante las innovaciones y adaptaciones que impuso la crisis sanitaria, etc.

Los presidentes y presidentas de Asociaciones de Magistrados de FAM, consideramos que llegó el momento de poder formar parte de la tarea cotidiana que transcurre diariamente en los tribunales, de traspasar esos muros y hacerlos visibles para toda la sociedad, de poder hablar juntos de aquello que puede ser vital y trascendente cuando se presenta un conflicto, y vos te pasas el día y la noche pensando cuándo y cómo se resolverá.

En esto teléfonos se podrá pactar entrevistas con disertantes o participantes: Kevin Lehmann (011-4436 1427) y Verónica Luchessi (0341- 6406808) o contactarte a través de las redes sociales de FAM.