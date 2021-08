UNaF: “Volvemos a ser noticia por hechos de violencia y no por algo que eleve el prestigio de nuestra Universidad”

El docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Juan Carlos Nicolás, se refirió a las agresiones vividas el martes 24 en las elecciones del claustro docente.

“En ningún momento, ningún docente, no docente, graduados, alumnos, ni yo, estábamos dispuestos a pasar un día como el que pasamos”, declaró a AGENFOR.

Expresó que siente indignación y preocupación por la situación actual que se está viviendo en la institución. “Volvemos a ser noticia por hechos de violencia y no por algo que eleve el prestigio de nuestra Universidad”, lamentó.

Lo ocurrido

“El 24 eran las elecciones y nos hicieron una barricada con bancos de salones, había muchas personas ajenas a la institución universitaria y nosotros simplemente queríamos hacer un acto democrático y elegir las autoridades, pero no a tal modo de tener que relacionarnos con el patoterismo, con personas encapuchadas y desconocidas”, denunció.

“Dicen que yo comencé la violencia y, en realidad, van a ver en todos los videos que lo que hago es defender al profesor Ricardo Conte, a quien lo golpean por detrás cobardemente”, aseguró.

“Yo no soy político; busco un nivel académico, elevar el prestigio de la Universidad, tener una proyección para nuestros estudiantes, para que estos se vinculen con la sociedad a nivel regional, provincial, nacional”, subrayó y continuó: “Lamentablemente ahora estamos discutiendo temas que no tienen nada que ver con esto. Estos episodios no pueden pasar en una casa de altos estudios”.

En otro orden, expresó su descontento al observar que en el lugar había “seguridad privada” y desorientado preguntó: “¿Para qué la contrataron?”.

Continuó: “¿Dónde estaban las autoridades de la Universidad? Ellos dicen que no apoyan la violencia, pero sin embargo ¿dónde estaba el rector Augusto César Parmetler, el decano de Humanidades, José Luis Guillen, y el secretario académico Alberto Barboza?”.

“Hasta el día de hoy, ninguno de los que fuimos agredidos hemos recibido un mensaje por parte de alguna autoridad de la Universidad, preguntando por nuestro estado de salud. Indudablemente, hacen oídos sordos a estos episodios de violencia”, aseveró triste.

En relación a los hechos violentos, dijo: “Sé lo que significa una patada en la cabeza o en las costillas”, y profundizó: “Le pregunto a la comunidad ¿Qué iba a pasar si al pegarle al profesor Conte caía contra un poste de luz? ¿O si la no docente que fue agredida al caerse lo hacía sobre un bloque de cemento, lastimándole más la rodilla? ¿Qué iba a pasar si había una víctima fatal?, preguntó categórico.

“Tengo una tristeza inmensa por la imagen que damos a nuestros alumnos y a la sociedad. Es inconcebible pensar esto que nos pasó”, reflexionó.

Explicó: “Se han realizado las denuncias y seguirán el curso legal correspondiente. Las personas responsables tendrán que dar explicaciones de lo sucedido, de por qué había un grupo de entre10 y 15 personas desconocidas, que fueron las que pegaron”.

Incumplimientos

“Soy consejero actual, hace unos años voté sobre el proyecto Plan Estratégico de la Universidad y no se cumplió ni el 10%”, denunció.

“Ellos critican que los docentes interinos no pueden votar y es así porque no son concursados”, apuntó y expresó que tiene conocimiento de docentes interinos que quieren hacer carrera, que están capacitados, actualizados y que quieren concursar.

En este sentido, insistió: “En vez de llamar a concurso y de acreditar las carreras, estamos hablando de violencia”.

Para finalizar, aseguró que confunden los hechos con cuestiones políticas, marcando que en total contraste con la patota de Línea Azul liderada por Rafael Olmedo, exfuncionario de Parmetler, “nosotros apuntamos a lo académico, a sumar y proyectar”.

“Quiero que nuestros estudiantes se interesen por ser investigadores, ayudantes de cátedra. Quiero incentivarlos a que se queden en la provincia, que realicen sus prácticas acá. Eso sería un orgullo”, señaló.

“Sólo queríamos votar”

A su turno, el doctor en Geografía y docente de UNaF, Ricardo Conte, también dialogó con esta Agencia y relató que todo inició cuando un grupo de alumnos “impidió el acceso al establecimiento”.

“Con los colegas sólo queríamos votar”, aseguró y continuó: “Esperamos un tiempo prudencial para poder ingresar y como no nos dieron esa posibilidad, después de una hora y media nos retiramos”.

En relación a lo ocurrido con el profesor Nicolás, aclaró: “Él me ayudó a levantarme y fue agredido, él no lastimó a nadie, sí empujó a una persona que se acercaba con el fin de atacarnos, y por eso ahora está siendo acusado de ser un profesor golpeador cosa que es total y absolutamente falsa”, indicó.

Agresores

Respecto de los agresores dijo: “Yo quisiera que estos muchachos recapaciten y que el día de mañana sean hombres de bien. No les guardo ningún tipo de rencor, lo único que quiero es que no me pidan disculpas a mí, sino a la comunidad universitaria”, expresó con deseo el profesor.

Para finalizar, reflexionó: “Quiero que estos chicos piensen lo que hicieron y consideren que, si van a ser docentes, que les van a enseñar sus alumnos el día de mañana ¿cómo patear a profesores en el suelo?”, cerró contundente.