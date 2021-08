Continúa la violencia en la UNaF

Por estos días la universidad local no está viviendo un clima razonable y tolerable para la ciudadanía en general y mucho menos para la comunidad universitaria.

Semanas atrás eligieron sus representantes en consejos directivos de facultades y en consejo superior de universidad, el claustro Nodocente.

Este martes fue el turno del claustro Docente, también de las cuatro facultades. Lastimosamente se vivieron momentos de mucha tensión. La reciente electa decana de la Facultad de Recursos Naturales Ing. Ftal. Ilda Villalba se refirió en estos términos al respecto “La verdad ayer fue un dia muy triste para nuestra universidad, nos convocaban los comicios del claustro docente de las cuatro unidades académicas. Nos presentamos en la entrada principal de la UNaF sobre la avenida Gutnisky, allí nos encontramos con los portones cerrados y no nos dejaron entrar. Tuvimos que dar la vuelta e ingresar por la avenida Los Pindo y cuando nos dirigíamos hacia la puerta de entrada de la facultad de Ciencias de la Salud - donde ya estaban dentro los integrantes de la Junta Electoral y efectivos de gendarmería- UN GRUPO DE PATOTAS comandados por el señor Rafael Olmedo se apostaron en el ingreso y NO NOS PERMITIERON PASAR. Nos agredieron, nos empujaron, nos insultaron verbalmente a todos los docentes que estábamos allí, para cumplir con nuestro deber cívico universitario. Me refiero a votantes, fiscales y presidentes de mesa de los comicios que finalmente no pudieron concretarse allí. Por eso, nos trasladamos a las instalaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Una vez situados allí las elecciones del claustro docente pudieron desarrollarse con total normalidad. Así mismo demostramos también que la representación que sacamos en estas elecciones fue sumamente alta y que los docentes estamos comprometidos con un cambio, que es lo que perseguimos desde el espacio “RECONSTRUIR UNAF”.

Respecto a la figura del máximo administrador de la casa de altos estudios local, Prof. Augusto Parmettler la Ingeniera Villalba asevero “El rector en ningún momento se hizo presente y además se expresó en una entrevista radial diciendo que todos los que nos impidieron ingresar, son todas personas pacíficas, investigadores de la UNaF, que no existe la violencia y que él no está a favor de esta. Pues entonces digo yo, hubiese estado presente en el momento eleccionario de ayer como si lo hizo el vicerrector Ing. Vicente Sánchez a quien también lo agredieron verbalmente con empujones. El rector no estuvo presente en ningún momento. La realidad es que nosotros lo hacemos directa y absolutamente responsable de todo lo ocurrido ayer en el campus de la UNaF.”

UNIVERSIDADES SOLIDARIAS

A raíz de lo ocurrido en la universidad nacional formoseña, varias casas de altos estudios se contactaron con Villalba para expresar su sentimiento de solidaridad con los compañeros docentes y con la comunidad universitaria en general “El dia de hoy me llamaron compañeros de la Federación de Docentes Universitarios, compañeros, colegas y autoridades de la universidad de La Rioja, de Catamarca, de José C. Paz, de Chilecito y otras más. Obviamente más que agradecida por la muestra de preocupación y solidaridad por parte de todos especialmente con la Universidad Nacional de Chilecito, su rector el Licenciado Daniel López –que lo conozco desde que era vicerrector de esta universidad- fue también integrante de la Secretaria de Políticas Universitarias. Y justamente como la SPU, quería saber que estaba ocurriendo aquí en Formosa fue que el asesor legal de Chilecito, Pablo Franceschi se comunicó telefónicamente conmigo para interiorizarse al respecto.”

En relación a las elecciones de los claustros de Estudiantes y Graduados, que faltarían para completar con el calendario electoral universitario preestablecido, la decana de la unidad académica más legendaria de la provincia preciso “Por ahora, las elecciones del claustro estudiantil y egresados se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso a raíz de todo lo acaecido. La justicia federal ya tomo hace tiempo cartas en el asunto, estamos en permanente contacto con ellos y seguramente en la brevedad nos notificaran su decisión para así tener una fecha exacta.”

SESION EXTRAORDINARIA

La ingeniera forestal Ilda Villalba se refirió al llamado urgente a sesión extraordinaria del Honorable Consejo Superior para hoy por la tarde, la cual fue convocada por el rector Parmettler con la finalidad de tratar resoluciones referentes a los expedientes remitidos a la comisión de Disciplina y Reglamento. El rector denuncio a conciliarios por no cumplir -según él- con las condiciones que se exigen para ser parlamentario universitario. Los responsabiliza de no concretar la reválida para continuar con esa función en el consejo superior “Esta reunión fue una vergüenza, un mamarracho, un circo total. No se respetó a la mayoría, se silenció a todos los compañeros, no lo dejaron hablar. Se votó lo que ellos querían y se cerró la sesión sin dar lugar a ninguna objeción. Sigue la dictadura del rector Augusto Parmettler, con nueve votos fue aprobado el dictamen confeccionado por un abogado en cinco minutos, lo que será sin dudas la catástrofe de la UNaF. Además el rector hizo caso omiso, desobedeció tres fallos judiciales. Lo que significa un nuevo delito más en el haber del señor rector.”

Cabe aclarar que el llamado a concurso y/o la reválida, es atribución y responsabilidad del decano y es obligatorio hacerlo. El Estatuto Universitario es claro cuando expresa que la inacción de este articulo acarrea la separación urgente de los cargos a decanos por incumplimiento de sus funciones.

Para concluir la decana electa asevero “Es lamentable todo lo ocurrido porque somos una casa de altos estudios, estamos formando jóvenes y es triste y vergonzoso para las familias de estos chicos, con qué garantías los padres mandarían a sus hijos a estudiar a una universidad pública, gratuita e inclusiva como es la nuestra. Es por eso que debemos terminar con todo esto. Lo de estos días, no es la universidad que queremos. Nosotros queremos una universidad académicamente formada, que sea realmente representativa para cada uno de los claustros y para la comunidad en sí, es por eso que estamos juntos en este nuevo espacio de RECONSTRUIR UNAF.”