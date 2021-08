Mayans: “éste es un gobierno de producción y trabajo"

En el acto de firma de convenios por cien obras por más de 24 mil millones de pesos entre la provincia y los municipios, el Senador Nacional y presidente del Bloque de Senadoras y Senadores de Todos, José Mayans acompañó al Gobernador y destacó como "un acto muy importante teniendo en cuenta que estamos en un momento especial de la pandemia donde como dijo el gobernador ya tenemos más de 500.000 formoseños que han sido vacunados"

Agregó que "despierta esperanza en el pueblo formoseño, porque obviamente las obras dan trabajo y Perón decía gobernar es dar trabajo, es un esfuerzo del gobierno provincial por aquello de llevar adelante el modelo formoseño de que cada formoseño viva donde viva sienta que vive con dignidad"

En otro tramo de la entrevista Mayans resaltó que "existe un cambio en el modelo en la República Argentina, de un modelo de especulación, de usura, de robo que es lo que estuvo explicando el gobernador y "este es un gobierno de producción y trabajo", y sostuvo que "vamos a tener que reparar el desastre que han hecho a la nación en la etapa anterior y con la persecución que han hecho, porque con nuestra provincia nos paralizaron todas las obras"

"Este es un nuevo tiempo, hay un acta que han firmado nación y los gobernadores que está plenamente en cumplimiento, ahora tenemos el trabajo del presupuesto nacional del próximo año y ahí voy a ver si está visualizado este acuerdo que firmó el presidente con todos los gobernadores", dijo Mayans

Haciendo referencia a la situación por la que atraviesa el país afirmó que "el gobierno de Macri dejó un endeudamiento histórico para el país, porque cuando se fue el gobierno de Cristina la relación del PBI-deuda era del 40% y Macri dejó comprometido prácticamente el 100% del PBI" y agregó "la usura que vivió el país, primero el desempleo, después la pobreza a esto hay que ponerle una política absolutamente distinta y esa política es de producción y trabajo que está tratando de implementar el presidente en un momento de pandemia" sostuvo

Mayans hizo referencia a la situación de Formosa afirmando que "Formosa es una provincia que no tiene deuda, no tiene déficit, es una de las provincias mejor administradas y sabemos que hay otras provincias que tienen su complicación, estamos hablando de 16 provincias que tomaron deudas en dólares en el tiempo del gobierno de macri, Insfran se negó rotundamente por lo que representaba para una provincia este tipo de endeudamiento y hoy es una de las 4 provincias que no está endeudada" y con respecto a la pandemia que se vive en todo el país sostuvo que dada la correcta administración que lleva adelante el gobierno de Insfran le permite a la provincia tener todos sus compromisos al día, cumplir con la función de un estado presente en la educación y en la salud lo que se ha notado mucho en la pandemia.

Finalmente destacó "el esfuerzo que ha hecho tanto el equipo de salud, que ha trabajado en forma contundente así como el equipo de seguridad en toda la provincia y hoy vemos con mucha esperanza que ese efecto que ha provocado la pandemia está bajando en toda la provincia y hay que destacar también la inversión que ha hecho la provincia que es equivalente a una coparticipación"