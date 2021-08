Luego de cuatro meses, este martes no hubo fallecimientos por coronavirus en Formosa

Además, se dio de alta a más de doscientas personas y se detectaron 103 casos positivos en toda la provincia.

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó, “con gran satisfacción y alegría” que, luego de 128 días, en la última jornada no se verificaron fallecimientos por COVID-19 en el territorio provincial.

Además, en las últimas 24 horas se han realizado 6.839 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 103 de ellos resultados POSITIVOS a coronavirus con el 1,5% de positividad), en personas de entre 1 año y 91 años de edad.

Del total, 42 son de Formosa: 24 contactos estrechos, 18 consultas por síntomas; 13 de Las Lomitas: nueve contactos estrechos, dos por búsqueda activa y dos consultas por síntomas; ocho de Laguna Yema: siete estrechos y una búsqueda; cuatro de Colonia Apayerey: tres estrechos y una consulta por síntomas; tres de Pirané: dos búsquedas y una consulta por síntomas; tres contactos estrechos de Palo Santo, tres de Estanislao del Campo y tres más de Fontana; tres de Pozo del Tigre: dos por síntomas y un estrecho.

También dos contactos estrechos se diagnosticaron en Riacho He He, dos más en Ingeniero Juárez y otros dos en Villafañe; dos búsquedas activas en El Colorado; dos casos en Ibarreta: un estrecho y una búsqueda; una consulta por egreso en Belgrano; un contacto estrecho en El Espinillo; una búsqueda activa en Buena Vista y ocho ingresos desde otras provincias: cinco de Chaco, uno de Corrientes, uno de Santa Fe y uno de Buenos Aires; de los cuales uno decidió retirarse por no aceptar el protocolo provincial para casos positivos.

Además, este martes se dará de alta médica a 238 pacientes recuperados que corresponden a 21 localidades.

En ese marco, al 24 de agosto de 2021, en Formosa se diagnosticaron 62.019, de los cuales se recuperaron 59.145, siguen activos 1.666, fallecieron 1.149, egresaron de la provincia 59; y se llevaron a cabo 1.032.073 test con el 6,01% de positividad acumulada.

Controles

La Policía de la provincia, en las últimas 24 horas, registró el ingreso al territorio de 654 camiones de carga, 667 vehículos y 1.665 personas; controló en la vía pública a 11.722 personas y 6.796 vehículos; labró infracciones a tres vehículos y 35 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; intervino una fiesta privada; detectó tres ingresos irregulares judicializados y dos violaciones de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho.

Campaña de vacunación

Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, el Consejo recordó que, el lunes pasado, se inició la vacunación de los adolescentes de 16 y 17 años de toda la provincia que se habían inscripto para ello, tarea que continuó este martes.

A su vez, se reiteró que estas jornadas se realizaron en todas las localidades de la provincia de manera simultánea, y que también pudieron acercarse para recibir la vacuna contra el COVID-19 aquellas personas de 18 años en adelante que aún tengan pendiente la aplicación de la primera dosis.

Asimismo, en continuidad de la campaña de vacunación, el gobernador de la provincia anunció que el día jueves 26 estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna ASTRAZENECA quienes hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hasta el 15 de julio en las localidades de Ibarreta, Comandante Fontana y Las Lomitas.

En estas localidades también recibirán la segunda dosis de SINOPHARM y SPUTNIK V quienes hayan recibido la primera dosis de estas vacunas hasta el 5 de agosto.

En esta jornada, además, podrán acercase para recibir la vacuna contra el Covid-19 aquellas personas de 18 años en adelante que aún tengan pendiente la aplicación de la primera dosis.

Fecha especial

Por último, el Consejo sostuvo que este martes “es un día muy especial” porque luego de cuatro meses “tuvimos una jornada sin tener que lamentar el fallecimiento de un formoseño o formoseña por Covid-19”.

“Este dato nos alienta y nos llena de esperanza, porque todo el esfuerzo que hemos realizando Pueblo y Gobierno frente a la pandemia siempre tuvo, tiene y tendrá como objetivo prioritario defender la salud y la vida de la población”, manifestó el organismo.

Y agregó: “Este es también un momento propicio para detenernos a recordar a todos los comprovincianos y comprovincianas que perdieron la vida por esta enfermedad, acompañando a sus familiares y seres queridos en el pesar por la pérdida sufrida”.

Para concluir, el Consejo insistió en que “sigamos perseverando en los cuidados preventivos, en el cumplimiento de los protocolos y en la vacunación masiva de la población, porque con ello estamos resguardando la vida propia y la de nuestros seres queridos”.