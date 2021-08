Fernández Patri: “El ex juez Carbajal es Macri.”

Consultado por los medios provinciales sobre las declaraciones en los medios nacionales del ex Juez y precandidato a diputado nacional por Juntos Por Formosa Libre, Fernando Carbajal, el actual legislador nacional y precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Ramiro Fernández Patri respondió que al ex Juez lo dejaron solo, no lo acompañan ni Naidenoff ni Buryaile, y en esas condiciones no le quedó otra que ir a Buenos Aires a buscar apoyo. “Está muy claro que el ex juez Carbajal es Macri, aunque él no lo quiera reconocer. Pero se sacó fotos con él, se reunió con Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se reunió con Patricia Bullrich qué es la presidenta del PRO, con Lousteau, y se fue al diario La Nación. ¿Uds saben quién es el dueño de La Nación? Mauricio Macri.”“Mientras nosotros estamos recorriendo la provincia, el ex juez no pudo. Se dio cuenta que, primero lo conocen muy poco en el interior y segundo, donde lo conocían no lo dejaban entrar. Lo dejaron solo, no lo acompaña ni Naidenoff, ni Buryaile, no le quedó otra que ir a Buenos Aires a buscar algún apoyo, a través de Mauricio Macri.”Asimismo, Fernández Patri agregó: “Dio lástima ver a alguien que intenta ser representante del pueblo de Formosa hablando mal de los formoseños en los medios porteños, cuándo acá todos conocemos la realidad. Dijo que él no tuvo nada que ver con el aumento de muertes y contagios en nuestra provincia durante el 2021, porque él el 7 de diciembre del 2020 había dejado de ser juez y los contagios se dieron tres semanas después, desconociendo cómo se incuba el virus, y cómo fueron sus decisiones que hicieron que entraran de manera masiva los formoseños. Dijo también que en ningún momento cuestionó eso, sino el lugar donde estaban alojados, cuando va de suyo que de sus fallos lo que pedía era que se eliminaran los controles de entrada a la Provincia de Formosa.”Fernández Patri, también comentó que a Carbajal le preguntaron por su tema, que es la justicia, le preguntaron qué opinaba de que el expresidente Mauricio Macri se haya reunido en Olivos con jueces que luego terminaron tomando decisiones que afectaron la libertad de dirigentes de la oposición. A lo que Carbajal respondió que eso estaba mal, que de las reuniones se debería saber qué temas se hablaron, y si no fue así, que eso no correspondía. Con lo cual el propio Carbajal entró en contradicciones por no haber podido defender ni siquiera a Mauricio Macri, destacó el legislador nacional.Por su parte, el actual diputado nacional señaló que el ex Juez se dedicó a decir que Alberto Fernández no tomó ninguna decisión positiva en lo que va del gobierno cuando el Presidente de la Nación junto al gobernador Insfrán, hace apenas unos días, anunciaron 25 mil millones de pesos de obras para Formosa, que sumado lo que está en ejecución, son 60 mil millones de obra para los formoseños. “Yo me pregunto:¿Qué puede decir frente a eso Carbajal? Cuando ni siquiera pudo defender a Macri, el hombre que se olvidó de las obras públicas para Formosa, que nos endeudó por 100 mil millones de pesos a los argentinos, que dejó la inflación en un 55%, que prometió eliminar el impuesto a las ganancias y lo duplicó,” se extrañó Fernández Patri.Para finalizar, el precandidato a diputado nacional del frente de Todos, fue contundente al afirmar que los representantes de la oposición no defienden un modelo de provincia ni de país, sino que para ellos la política es un medio y no un fin en sí mismo. “Para ellos la política es un trampolín para llegar a otros intereses que ellos tienen y no les interesa conquistar derechos para las grandes mayorías populares. Por ejemplo, el aporte extraordinario a las grandes fortunas que aprobamos este año, y al cual ellos se opusieron, con ese aporte se aumentaron las becas Progresar, se urbanizaron barrios populares, se otorgaron más créditos para las pymes, se invirtieron en yacimientos petrolíferos, se compraron más vacunas. Sin embargo, desde la oposición a todo eso se opusieron porque estábamos tocando los privilegios de los que más tienen, de los que son sus verdaderos patrones, de los dueños de esos medios concentrados de Buenos Aires que son los que los llevan a decir lo que ellos quieren que digan porque tienen que defender esos intereses,” finalizó.