El programa Gimnasio Terapéutico de la provincia, celebró 21 años de actividad constante

Fue el pasado viernes 20 de agosto, al cumplir su aniversario número 21 de brindar este servicio a la comunidad formoseña.

Al respecto, el subsecretario de Deportes y Recreación de la provincia, Mario Romay expresó que son 21 años de una actividad “muy importante para una calidad de vida de los adultos mayores”, que propone el gobierno provincial, a través de esta Subsecretaría.

Señaló que a pesar de que este año se celebre con una modalidad diferente debido a la pandemia del COVID19, a través de las redes sociales los beneficiarios de este programa hicieron llegar sus saludos, compartiendo también, pequeños festejos en cada gimnasio.

Asimismo, el funcionario resaltó la importancia de brindar este servicio libre y gratuito, para los pacientes que lo necesitan, contando con diferentes niveles de atención, y señaló que, para poder ser atendidos, deben presentar su historia clínica y una aptitud física autorizada por el médico.

“Muchas personas teniendo obra social paga, deciden asistir al gimnasio terapéutico de la Subsecretaría” destacó en diálogo con Agenfor, agregando que esto es así por “el nivel de contención” que se brinda desde allí.

En esta línea Romay precisó que más allá de la rehabilitación personalizada que brindan a quienes la requieran, muchos asisten para mejorar su calidad de vida realizando actividad física o danza-terapia para poder enriquecer “la parte espiritual”.

Y aclaró que por protocolos sanitarios actualmente están trabajando con personas que realizan las actividades terapéuticas con sus elementos personales, sin la asistencia de un tercero, resaltando que debido al COVID19, “el gimnasio personalizado” no está habilitado, por lo tanto, los vehículos que se utilizan para buscar a quienes no pueden moverse por sus propios medios, aún no están en funcionamiento.

El titular de Deportes también expuso que próximamente este programa se extenderá hacia 14 localidades del interior en total; e indicó que Capital cuenta ya con cuatro sedes habilitadas para tal fin: el estadio Centenario, el Polideportivo La Paz, la EPET N°7 en el circuito cinco y el estadio Cincuentenario.

Además, manifestó que los distintos municipios de las jurisdicciones que aún no cuentan con gimnasia terapéutica solicitan capacitaciones para poder desarrollarla.

Por último, Romay recordó a Ibrahim Fonseca, impulsor de la idea, considerando que este es un año “especial” por su ausencia y a quien extrañan, señalando que él ha formado mucha gente comprometida que hace posible continuar brindando el mejor servicio.