Continúan apareciendo vecinos estafados por el precandidato de Gabriela Neme

Luego de la detención ordenada por la justicia santafesina de Max Talavera, el precandidato a diputado nacional suplente por el espacio “Estamos con vos” que encabeza la concejal capitalina Gabriela Neme, por estafar con su empresa constructora a familias de Santa Fe, se conoció el testimonio de nuevas víctimas.

Es el caso de Jonatan, de Concordia, Entre Ríos quien contó la historia de cómo Talavera lo estafó en más de un millón de pesos en enero de este año.

“Estábamos buscando con mi pareja para construir una casa en un terreno que tenemos, hablamos con muchas empresas que no nos convencían, hasta que en diciembre de 2020 contactamos con un vendedor de Max Construcciones”, indicó.

Y agregó: “Investigamos, indagamos porque sabíamos todo el tipo de estafas que se hacían en relación a este tipo de viviendas y parecían honestos, que cumplían con lo que prometían, las formas de pago nos convencieron porque aceptaban vehículos como parte de pago y empezamos a dialogar durante un mes para ir poniéndonos de acuerdo”.

Es así que, en enero de 2021, firmaron el contrato en Concordia, hasta donde llegaron los vendedores desde Venado Tuerto, Santa Fe y se llevaron una camioneta “de gran porte” y dinero en efectivo; “y desde ahí quedamos a la espera de obtener la casa en los distintos pasos en los cuales se instala”.

“Pasó febrero, marzo, llegó abril y no teníamos novedades. En contacto con el vendedor siempre estuvimos y ese mes nos avisó que la empresa estaba mal, que tenía problemas, que no iban a poder hacerse las casas, que el dueño se había ido de Venado Tuerto hacía un tiempo y que ellos no conocían el paradero de Talavera y se había llevado el dinero de todas las familias que habían pagado a la empresa para tener sus casas”, relató.

En ese sentido, Jonatan aclaró que el vendedor “siempre estuvo presente” y “está en la misma situación” que ellos, porque Max también le debe dinero de comisiones de venta, pero que “desapareció y les dejó el problema a ellos”.

“Max no firmaba lo contrató, él enviaba a sus vendedores a firmar, él quería quedar limpio y libre de toda culpa, siendo la cara visible de la empresa creo que calculó mal la forma de hacer esta maniobra”, consideró.

Por último, el joven entrerriano señaló que Talavera le estafó un millón y medio de pesos, pero remarcó que “la demanda es más amplias” porque hay gastos colaterales.

“Nosotros teníamos un terreno y tuvimos que prepararlo para instalar la casa, con cloacas, luz, agua, nivelarlo y después los daños morales, porque más allá que sea un delito, para nosotros era el sueño de nuestra casa propia, de tener nuestra vivienda, somos una pareja emergente, teníamos muchos proyectos y la casa era uno”, concluyó.

Testimonio de un periodista

También habló el periodista de Venado Tuerto Santiago Balagué, quien además fue vecino de Talavera. Señaló que la estrategia comercial de la empresa fue instalarse en esa localidad, pero vender a todo el país.

“Allá por el mes de febrero contraté a la empresa para hacer una ampliación en mi casa, luego del aporte inicial, nunca más aparecieron para continuar con la obra, incluso no llegué a tener las primeras construcciones, esto es un montaje inicial que se hace, y luego el revestimiento” detalló.

Aclaró que si bien pudo recuperar el dinero invertido, compartió información con más de quince familias que estaban intentando ubicar a los representantes de la empresa, luego de que el empresario abandonara el barrio que vivía, de madrugada.

“Tenemos información de varias familias de Venado Tuerto y de otras localidades del país que todavía están a la espera de esta empresa y de este empresario. Están en comunicación con un abogado, por eso es la decisión de no hablar con los medios, para ver si pueden recuperar lo invertido, incluso vehículos” contó.

Detalló que se cree que son 15 las casas que no fueron construidas y sí fueron pagadas, incluso entre los estafados figuran tres concejales de Venado Tuerto que contrataron a la empresa para sortear una casa entre los vecinos. “Hubo una familia beneficiada, se comenzó con la construcción y a partir de que este empresario se fue del lugar, no continuaron. La obra continúa ahora con la contratación de mano de obra privada” aclaró.

Detalló que el empresario Talavera era su vecino, por lo que tenían una relación estrecha que lo llevó a encargarle la ampliación de su casa, ante el próximo nacimiento de su hijo pero a las 48 horas de la última charla que mantuvieron, dejó la vivienda que habitaba de madrugada e incluso llevándose las llaves.

Balagué se mostró sorprendido por la participación política de Talavera acompañando a Gabriela Neme, teniendo en cuenta que “dejó familias devastadas, con gente que le dio a esa empresa los ahorros de toda su vida”.

Al opinar sobre la defensa que realizó la precandidata Neme sobre el empresario, aclaró que “no estamos frente a una persecución política como esta señora dice, estamos frente a una situación totalmente irregular y que ojalá se pueda solucionar, y que estas personas puedan recuperar algo, y tengan la posibilidad de cumplir el sueño de la casa propia”.