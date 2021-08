La Policía allanó una vivienda para trasladar a una mujer con Covid-19 a un Centro de Atención Sanitaria

Conforme orden judicial en la tarde de este domingo, se llevó a cabo el mandamiento en una vivienda del barrio San Pedro, donde la Policía en compañía de autoridades sanitarias ingresaron a la vivienda con la finalidad de trasladar a una mujer a un Centro de Atención Sanitaria (CAS), que previamente se negó y violó el protocolo sanitario, en su condición de caso positivo de coronavirus. Por este hecho un abogado del medio, sin seguir la vía protocolar que se le exige al profesional del derecho en el ejercicio de la profesión, reclamó su liberación, haciéndose presente en la jefatura de policía donde menoscabó la condición de mujer de una oficial, luego fue a los domicilios de funcionarios provinciales, quien al no ser atendido forcejeo con los efectivos policiales, lesionado a uno de ellos por lo que fue demorado.Efectivos de la Comisaría Cuarta, iniciaron este sábado una causa judicial por el delito previsto en el artículo 205 del Código Penal Argentino, que se sustancia con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 de esta.De acuerdo a las primeras diligencias, una joven de 34 años, ingresó a la Provincia de Formosa en horas de la madrugada del sábado, procedente de la Provincia de Buenos Aires, detectándose en el control sanitario de Mansilla que era caso positivo a coronavirus, explicándosele las medidas y protocolo sanitario de ingreso establecido por el gobierno provincial, debiendo realizar cuarentena en un hotel (Centro de Atención Sanitaria), por ser contacto un caso positivo de coronavirus.Una vez frente al hotel la mujer se negó a cumplir con el aislamiento, dirigiéndose hasta su domicilio ubicado en el barrio San Pedro, violando las medidas sanitarias. Ante este hecho se dio inicio a la causa judicial, con intervención de la magistratura en turno.Tal es así que en horas de la tarde de este domingo y con una orden de allanamiento, efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta y personal femenino del DDR (Destacamento Desplazamiento Rápido), acompañados del personal de salud del Hospital de Día del 2 de Abril, acudieron al domicilio para notificarle esa situación y posteriormente trasladarla a un CAS, conforme Protocolo Sanitario vigente.Cuando llegaron a la casa, advirtieron que la mujer se encontraba en compañía de otra joven de 19 años, por lo que se les notificó que debían ser trasladadas a un CAS, accediendo al traslado sin oponer resistencia alguna, siendo alojada la primera en el Hotel Howard Johnson, que actualmente funciona como CAS, mientras que la joven deberá permanecer en su domicilio particular por el término de 14 días -cuarentena domiciliaria-, por ser contacto estrecho donde oportunamente el personal de salud le realizará el hisopado.Minutos después, por este hecho, un abogado del medio, sin seguir la vía protocolar que se le exige al profesional del derecho en el ejercicio de la profesión, realizó un reclamo y pedido de explicaciones sobre el procedimiento judicial en primer lugar en la Seccional Cuarta, luego en la Jefatura de Policía pretendiendo hablar con el jefe de la institución, donde fue atendido por la oficial de guardia, a quien menoscabó su condición de mujer y posteriormente se dirigió hasta la vivienda del Ministro de Gobierno, lugar donde generó desorden con personal de custodia y finalmente fue hasta la residencia del Gobernador de la provincia para que le explique el procedimiento que realizó la policía ante una orden judicial.Allí el personal de custodia le explicó que ese no era el lugar para la entrevista con el primer mandatario ante lo cual el abogado comenzó a discutir con el personal policial, generándose un forcejeo y lesionando a un efectivo policial, situación por la cual fue demorado.De forma inmediata fue trasladado a sede policial, donde fue puesto a disposición de la magistratura de turno.