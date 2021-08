Bibolini informó que el índice de internación en UTI aumentó, pero el uso de respiradores bajó

Este sábado 21, durante el parte informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián”, el médico infectólogo Julián Bibolini se refirió al estado actual de los pacientes que transitan la enfermedad en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).Al respecto, informó que se encuentran en este servicio un total de 78 personas, de las cuales 51 necesitan de asistencia respiratoria mecánica. “Si bien el índice de internación aumentó, el registro de pacientes con respirador bajó”, aclaró y resaltó que este grupo es el considerado en “estado crítico”, según datos recabados AGENFOR.Respecto de la inmunización contra el coronavirus para adolescentes, que se llevará a cabo los próximos días lunes 23 y martes 24, Bibolini señaló que “hay muchos inscriptos”.Y agregó: “Si no se pueden vacunar en estas fechas, lo van a poder hacer en una próxima campaña” y adelantó: “A medida que vayan llegando más dosis, se irán planificando las segundas”.Por otra parte, Bibolini hizo hincapié en la importancia de recibir las vacunas del calendario anual. “Comenzamos a ir a los barrios para reforzar la campaña de vacunación, no sólo contra el coronavirus, sino también las del calendario”, indicó.Explicó que debido a las restricciones de movilidad existentes hace un tiempo atrás con el fin de disminuir el índice de contagios por coronavirus, este año, en comparación con otros, se registraron menos aplicaciones.“Llamamos a los ciudadanos a que completen los esquemas de vacunación, debido a que son sumamente importantes”, justificó.A modo de ejemplo señaló que cuando salió la vacuna de la Hepatitis A, los años posteriores no se registraron trasplantes de hígado en los niños. “Este un ejemplo de cómo realmente las vacunas pueden salvar vidas. Al menos, yo no tengo datos de que una persona vacunada haya necesitado este tipo de trasplante” aseveró contundente.A su vez, recomendó a la sociedad: “Completen este amplio esquema que tiene la Argentina, uno de los países pioneros que más vacunas gratuitas tiene en su calendario”.