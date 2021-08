Beneplácito de Peyró por inauguración de dos mataderos municipales

El presidente de la Sociedad Rural de El Colorado, Armando Peyró valoró la importancia de la inauguración de mataderos municipales en El Colorado y Villa Dos Trece.

La jornada- presidida por el gobernador Gildo Insfrán- tuvo un significado importante desde el punto de vista bromatológico “porque podemos brindar a los pobladores de ambas localidades la higiene necesaria para la faena” al mismo tiempo que se evitaría el abigeo, un problema derivado de la falta de un lugar adecuado para el faenamiento.

Dijo que continuará acompañando todas las gestiones que sean importantes para los formoseños y particularmente para el sector productivo que representa al señalar que las cuestiones políticas.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) el ex legislador provincial por el radicalismo aclaró que que “no mezclo las cosas, en mi función de presidente de la Sociedad Rural recibo, atiendo y trato de solucionar el problema de todos, no importa su ideología política, porque a mí me eligió la gente sin tener en cuenta mi ideología. Además, las cuestiones políticas “son circunstanciales cuando los objetivos sociales sean mayores” precisó.

Agregó que de esa forma se manejó siempre, desde 1983, “muchas veces seguro molesta a algunos, incluso a los propios, pero eso no me interesa porque si yo realmente como formoseño no me involucro en las cosas que son importantes para el pueblo, más allá de que provenga de instituciones o de un gobierno con pensamiento distinto al mío, no significa que no lo aplaudiré”.

Ratificó en esa línea que acompañará todas las gestiones para el bienestar de la sociedad.