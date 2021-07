Pablo Duggan elogió a Gildo Insfrán por la campaña de vacunación: “Lo de Formosa es histórico”

El periodista también apuntó contra la oposición política.

Este lunes por la mañana, al comienzo de su editorial en el programa Buenos Vecinos en Radio 10, el periodista Pablo Duggan destacó el proceso de vacunación contra el COVID 19 que se llevó a cabo en la provincia de Formosa y la catalogó como “histórica campaña”.

“Formosa ha sido la primera provincia que terminó de vacunar a todo aquel que se haya anotado en algún momento”, sostuvo; y agregó que es “Formosa, otra vez, un ejemplo frente a otras provincias, contrariamente a lo que nos quieren vender”.

En ese sentido, Duggan reprochó que a la gestión de la pandemia en Formosa “critican y critican” y sentenció que, “para el análisis va a quedar lo que le hizo la oposición al gobernador (de Formosa) Gildo Insfrán para dañar la provincia que mejor se había resguardado contra el coronavirus y recibía amenazas muy fuertes por la frontera por Paraguay”.

En ese marco reiteró que “lo de Formosa es histórico” y adelantó: “En nueve días terminará la vacunación en el país de todos aquellos que se anotaron. Ahí ves, la desesperación de algunos políticos de la oposición por encontrar algo para criticar”.

Asimismo, el comunicador dijo que la oposición “estaba esperando que no llegaran las vacunas, y llegaron, gracias a Dios”, pero reflexionó que, “lamentablemente para ellos que irresponsablemente querían que no llegaran las vacunas”.

“En segundo lugar, no hubo la crisis económica que debió haber existido por la pandemia. El Gobierno la sorteo y no hay ningún cataclismo económico”, expresó; y recordó: “El sábado se vio la otra cara que no quiere ver la oposición, que es la cara de la unidad del Frente de Todos”.

Por último, Duggan opinó que “son todas malas noticias para la oposición, muchachos”; y concluyó: “Lo que uno espera no es que se renueven todas las figuras de Juntos por el Cambio, porque eso no ocurre en ningún partido, pero sí que haya algún examen de conciencia”.