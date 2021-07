Insfrán dejó inauguradas una serie de importantes obras en Ingeniero Juárez

En el marco del acto oficial encabezado por el primer mandatario en el oeste se rindió tributo al fallecido ministro de Educación Alberto Zorrilla, con un minuto de silencio.

Al hablar ante los presentes el gobernador Gildo Insfrán reconoció que se trataba de un día “no muy fácil” por la inesperada noticia del fallecimiento del funcionario de su gabinete y sostuvo que “Dios es justo: el compañero Alberto no podía fallecer otro día que el Día del Amigo, porque fue un gran amigo, un gran funcionario, un gran compañero, un hombre formado y comprometido en la doctrina nacional justicialista”.

Acompañaron la visita el vicegobernador Eber Solís, el ministro de la Producción Raúl Quintana, el ministro de Planificación Daniel Malich, la subsecretaria de Gobierno Gloria Giménez, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Fernando De Vido, el titular de Tierras Fiscales, Manuel Rodríguez, además de intendentes de localidades vecinas, entre otras autoridades.

La jornada oficial comenzó a las 17,30 con la inauguración de la obra de refacción y ampliación del matadero municipal, luego habilitación de 11 cuadras de pavimentación, puesta en funcionamiento del sistema lumínico led desde la provincial N°39 hasta el barrio Comleec, incluyendo semáforos instalados sobre la ruta nacional N°81.

Además, Insfrán recorrió y habilitó las obras en el sector suroeste de la localidad, consistentes en un terraplén deflector, que cumple una función importante para evitar la inundación de la localidad ante la ocurrencia de precipitaciones y además, de canalizar el agua hacia los reservorios para acopiar esa agua para época de escasez.

“Hemos empezado con esa obra magnífica que es el nuevo matadero, que cumple diversas funciones, fundamentalmente hace a la salud pública, porque de ahora en más, la carne vacuna que ustedes consumen va a estar controlada por un veterinario, para ver la condición de salubridad de esa res” explicó.

“También facilitará el control de la pertenencia de los animales que se faenan, porque a la policía se le hace difícil el control cuando las faenas se hacen en los campos, no hay hombres suficientes para ir a cada lugar de faena” detalló el primer mandatario.

Durante su discurso y al historiar el nacimiento de la localidad a la vera del ferrocarril, reconoció que “Los que primero estuvieron aquí fueron los pueblos originarios” al tiempo que pidió estrechar “lazos de unidad, porque unidos somos invencibles, capaces de sortear cualquier adversidad. Tenemos que hablar, entendernos, respetarnos, pero unidos” pidió.

Medios cizañeros

En otro pasaje de su alocución dijo que “dejen que los cizañeros dueños de los medios más importantes del país se preocupen de nosotros una provincia fronteriza, que tuvo la valentía durante 4 años de olvido de un gobierno centralista de no quedarse callada, no bajar los brazos, de seguir buscando la feliz del pueblo, la grandeza de nuestra provincia y también de la Nación”.

En este punto recordó Insfrán que una vez declarada la pandemia por COVID-19, Formosa tomó las medidas sanitarias necesarias para evitar el ingreso del virus al territorio provincial, logrando que durante todo el año 2020 se registrara un solo fallecimiento.

Dijo que no obstante con la llegada del año 2021- año electoral- “imagínense si una provincia como la nuestra seguía teniendo ese estatus sanitario, qué iba a ser. Ya no iban a poder comparar con países del primer mundo que alaban cuando toman medidas restrictivas y cuando tomamos nosotros es porque somos dictadores, violentamos los derechos humanos y todas las cosas que quieran decir”.

“Tenemos que saber una cosa, si nos cuidamos, también estamos cuidando al otro, porque cuando eso todavía ni siquiera existía la posibilidad de la vacuna, y cuando salió con más razón teníamos que mantener ese status. Porque si hubiéramos aguantado cinco meses más con esas medidas, no hubiéramos tenido los más de 970 muertos que tenemos hoy” consideró.

Para Insfrán “Esa es la consecuencia, de los que vienen de afuera, pero también de algunos comprovincianos que no alcanzan a entender que la vida, la salud están por encima de cualquier otro interés, todas las otras cosas se pueden conseguir en algún momento, pero la vida no. Queríamos preservarla, pero igual, no hemos bajado los brazos ni vamos a hacerlo”.

A renglón seguido recordó que “Tenemos un plan de vacunación ejemplar, no lo van a reconocer, tampoco pretendemos que lo hagan los de afuera, nos conformamos con que ustedes sepan, que tienen un gobierno que quiere y procura todos los días de cuidarlos”.

Tras anunciar dos jornadas de vacunación para el oeste provincial donde se aplicarán segundas dosis a los residentes de varias localidades el mandatario pidió “que no bajen los brazos, de esta situación se sale de una sola manera, unidos y todos juntos. Qué cuestiones mundanas no nos separen”

Obra del deflector

Al explicar la obra hidrovial del deflector o circunvalación de Juárez con una longitud de 4,5 kilómetros, señaló que “está regulando el agua que viene de todos los cañadones que inundaban barrios de la ciudad y que hoy con el deflector y con la canalización va y desemboca en el canal Santa Rita”.

Nacif

Por su parte, el intendente local Rafael Nacif expresó en su discurso que “siempre se mantuvo un ritmo en el que nunca se dejó de crecer”, con un gobierno provincial con administración ordenada que siempre apoyó a cada uno de los gobiernos locales con estructuras, energía, caminos, conectividad, recursos humanos y financieros para proyectos, “dando siempre una respuesta esperanzadora para todos”

Señaló que en Ingeniero Juárez se avanzó “gracias a la ayuda del Gobernador” con una nueva planta potabilizadora, optimizando y ampliando la red del tendido de agua potable, con el deflector, el matadero municipal, semáforos, enripiados, pavimentación y por supuesto, la nueva obra de iluminación del acceso a la localidad, con más de 9.200 metros.

Y aseveró que “nunca cedimos, ni nos confundimos con los que quisieron arruinar el avance y progreso de la provincia”, afirmando su apoyo al primer mandatario provincial, ya que “con acciones concretas y cotidianas, demuestra un gobierno federal, inclusivo y solidario” enfatizó.

Iluminación

Finalmente quedó inaugurada una importante obra de iluminación en el acceso a la localidad de 9,5 kilómetros, más de 218 puntos de luminarias LED que permitirán la iluminación de la ruta nacional 81, una vía de tránsito casi urbana.

La habilitación abarca desde la ruta provincial N°39 hasta el barrio Comleec, incluyendo semáforos instalados sobre la ruta nacional N°81.