Fernández Patri: “La oposición montó estos hechos para usarlos como trampolín para las elecciones.”

Consultado sobre la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reconoció la falsedad de la denuncia mediática sobre mujeres indígenas embarazadas escondidas en el monte y a partir de la cual decidió levantar las medidas cautelares que había dictado el pasado 16 de abril, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri afirmó: “La oposición montó estos hechos para usarlos como trampolín para las elecciones. No se puede manchar una gestión gubernamental con falsas denuncias, más aún en el ámbito internacional, sólo por sus intereses mezquinos. Finalmente, hoy, el tiempo parece estar dando la razón de cara a las próximas elecciones legislativas.”

“Estamos convencidos de la buena fe en todo lo hecho por nuestro gobierno provincial, por eso como dirigentes no nos sorprende esta declaración internacional de la CIDH, descartando las denuncias hechas con el apoyo de algunos medios nacionales a las pretensiones electorales de la oposición local,” aseguró el diputado nacional y agregó: “No tengo dudas que en el proceso electoral que se inicia, los formoseños sabrán reconocer estas malas acciones de la oposición que sólo nos trajeron dolor y sufrimiento al pueblo formoseño, aumentando la cantidad de contagios y muertes a raíz de las manifestaciones convocadas por ellos, incentivando el no uso del barbijo, no respetando el distanciamiento, inventando y montando escenas que no se condicen en absoluto con la realidad sanitaria de nuestra provincia,” señaló Fernández Patri.

El legislador del frente de Todos también recordó que el Partido Justicialista, fue quien oficialmente en 1979 denunció las vejaciones de la dictadura militar ante la visita que realizara la CIDH a nuestro país. “Si bien, en ese entonces, hubo muchas denuncias realizadas por organizaciones, la única en carácter de Partido Político fue la del justicialismo. Por eso, que la oposición haya pretendido en tiempos democráticos, colocar a un gobierno democrático en una situación incómoda a nivel internacional, fue algo que no les resultó y a la vista están las consecuencias: lograron un pronunciamiento completamente contrario a sus expectativas por parte de la CIDH.”

Para finalizar, Fernández Patri indicó que el gobierno provincial está totalmente abocado a completar la campaña de vacunación y a proteger la salud y la vida de todos los formoseños. “Esto es un hecho, como lo anunció el Ministro de Gobierno, Jorge González, en el parte del día de hoy, más del 70% de la población objetivo fue inmunizada,” concluyó el diputado nacional.