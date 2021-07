Empleado de una agencia de quiniela narró una historia ficticia sobre la sustracción de dinero y terminó detenido

En un rápido y efectivo despliegue investigativo, personal de la Policía provincial, lograron determinar que un empleado de una agencia de quiniela céntrica de esta ciudad, en una cinematográfica historia ficticia, denunció que fue asaltado a punta de arma de fuego y le sustrajeron una importante cantidad de dinero en efectivo. La verificación de las cámaras de seguridad de la zona determinó que lo denunciado no era así, para luego en sede policial el denunciante expresar que el ilícito no fue real, por lo que fue puesto a disposición del Juzgado en turno.

Del hecho tomaron conocimiento siendo las 19:30 horas del lunes último, cuando solicitaron presencia policial a través de un llamado a la línea de emergencias ECO911 por un hecho de robo a mano armada suscitado en una agencia de quiniela ubicado sobre la calle Rivadavia al 800 del barrio Centro de esta ciudad capital.

Inmediatamente efectivos de la Comisaria Seccional Primera fueron hasta el lugar donde se entrevistaron con el empleado de la sucursal, un hombre de 35 años de edad, quien denunció que en circunstancias que se disponía a cerrar las puertas de la agencia de manera repentina ingresó un hombre consultándole para realizar la recarga de una tarjeta de Sistema Único de Boleto Electrónico, y al responderle de que no contaba con el sistema para ese tipo de recarga, éste sujeto le exhibe una arma de fuego intimidándolo y exigiéndole la entrega del dinero que poseía en la caja registradora, ante lo cual, asustado hace entrega de una suma considerable de dinero en efectivo, para luego el sujeto darse a la fuga rápidamente del sitio.

En consecuencia con la participación de la Dirección de Policía Científica llevaron a cabo las actuaciones procesales pertinentes, siendo el denunciante trasladado a sede policial a fin de proseguir con las diligencias judiciales pertinentes.

Rápidamente los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaria Primera se desplegaron en el sector procediendo a la verificación de diferentes cámaras de seguridad que se encuentran en la zona, complementándose a la investigación efectivos del Departamento Informaciones Policiales, Sección Motorizada Alacrán y de la Zona 1 del Comando Radioeléctrico Policial intensificando el patrullaje a fin de esclarecer el ilícito.

Luego a través de la verificación de una secuencia fílmica, los efectivos de la Brigada de la Comisaria Primera establecieron que lo denunciado por el empleado no era real, determinándose que no ingresó ninguna persona en el momento del supuesto hecho denunciado, por lo que a través de las consultas sobre los detalles de la ocurrencia del hecho en sede policial, el denunciante expresó que el supuesto ilícito no ocurrió, que al realizar el arqueo de la caja le faltaba mucho dinero y al no poder justificar el faltante de la suma de dinero, inventó la historia del robo a mano armada.

En consecuencia, sobre el hecho suscitado y resultado de la investigación realizada, fue puesta en conocimiento del Juez de turno, quedando el empleado a disposición del mismo, siendo trasladado hasta sede del Departamento Informaciones Policiales donde se prosiguen con las diligencias procesales en torno al caso.