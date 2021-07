El vicegobernador Eber Solís reconoció a empleados legislativos con mayor trayectoria en su día

En el marco del día del Empleado Legislativo que se celebró este martes, el vicegobernador y presidente nato de la Legislatura de Formosa, Eber Solís, brindó un reconocimiento a los empleados y empleadas con 25 y 35 años de trayectoria.





Unas veinte personas fueron agasajadas por Solís, quien les hizo entrega de medallas que reconocían la labor de las y los trabajadores de la Honorable Legislatura de Formosa en su día, quienes a través de sus testimonios mostraron su agradecimiento.





Tal es el caso de Juan Carlos Barrios, quien fue agasajado por llevar 25 años de servicio en ese Poder y comentó: “no tengo palabras para definir este reconocimiento, me tomó de sorpresa y muchos compañeros que ya no están también pasaron su ciclo no tuvieron esta oportunidad que hoy me toca vivir. Doy las gracias porque reconocer la trayectoria de uno a través de los años es un gesto muy grande para uno. Que nos reconozcan y que sigamos, gracias a Dios. Yo soy personal de seguridad, tuve la oportunidad de transitar el camino de la transformación de Formosa, soy un testigo fiel de lo logrado hasta ahora”.





Mientras que la Noemí Chamorro, que se desempeña en el área de prensa indicó que “llevo 25 años en la Legislatura, más 8 de Congreso Nacional, desde la Cámara de Diputados tenemos muchísimo trabajo. Este reconocimiento es un mimo para todos nosotros, estamos agradecidos con el Vicegobernador, yo estoy a punto de jubilarme y esto vale mucho para mí”.





Por su parte, Aldo Consiglio fue reconocido por sus 35 años como empleado legislativo y reflexionó en que “han pasado tantas cosas en el devenir de estos tiempos que amerita decir que el empleado legislativo es sinónimo de democracia; en el 57 cuando sale la primera Constitución Provincial estaba el empleado legislativo, eso es muy significativo y también estuvo en todas las reformas constitucionales. Luego de la dictadura militar pudieron retomar sus tareas”.





Finalmente, marcó que “todo reconocimiento tiene su recompensa, agradecemos al vicegobernador Eber Solís por la apertura que tiene con nosotros, que se da en todo sentido, es casi un compañero más de trabajo y eso nos llena de satisfacción”.