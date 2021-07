Bibolini informó que un estudio argentino no probó que la ivermectina es eficaz para tratar el coronavirus

Asimismo, el especialista instó a la comunidad a mantener los cuidados sanitarios en el contexto de pandemia y se refirió a la evolución de los pacientes graves COVID.

El médico Inféctologo, Julián Bibolini, informó este martes que son 130 los pacientes que se encuentran en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del sistema público de salud, más de 90 con asistencia respiratoria mecánica.

“La terapia intensiva está ocupada por 130 personas, no todos con asistencia respiratoria mécanica, pero más de 90 de ellos sí. La mayoría de los casos se concentran en Formosa capital, muy pocos en la localidad de Clorinda, aunque todavía hay casos allí en UTI”, explicó Bibolini.

En tanto, reiteró que dichos pacientes, son quienes “tienen un peor pronóstico y una posibilidad de fallecer entre el 50 y el 80 por ciento por su evolución desfavorable ya que –por desgracia- no hay un tratamiento que cure la infección”.

En este sentido, comentó que si bien existen medicamentos “que pueden ayudar a favorecer la evolución evitando el respirador o fallecimiento”, al momento ninguno cura la enfermedad producida por el SARS-CoV-2.

Ivermectina

En otra parte de la conferencia, el especialista afirmó que “la ivermectina no está aprobada hoy día y menos aún es recomendada para tratar el coronavirus”.

Cabe señalar que se trata de una droga antiparasitaria de amplio uso en medicina humana y veterinaria, es utilizada en el mercado legal hace más de 40 años, con dosis definidas para conservar un patrón de tolerancia y seguridad para indicaciones conocidas, pero, los ensayos clínicos realizados en el país y en otras partes del mundo autorizados, no han dado resultados concluyentes que demuestren su eficacia clínica en el tratamiento de pacientes con coronavirus.

Y, si bien algunas provincias como La Pampa, Misiones, Corrientes y Tucumán avalaron su utilización en pacientes con COVID-19 o en personal sanitario de forma preventiva, su uso para prevenir o tratar el coronavirus no está autorizado por la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT), ni recomendado por sociedades científicas.

Finalmente, Bibolini advirtió que en Corrientes, “un estudio sobre la ivermectina habla de que no hubo diferencia entre las personas que recibieron el tratamiento y las que no. En ambos grupos, el mismo porcentaje fue a internación y el mismo porcentaje falleció, no hubo diferencias”.