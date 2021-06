Parola: “Formosa es la única provincia del país que en la capital ya ha inmunizado hasta la clase 1980”

Este martes al mediodía, representantes de los Laboratorios Pfizer y Richmond expusieron en un plenario de la Cámara de Diputados las cuestiones referentes a las negociaciones con el Gobierno Nacional por la adquisición de vacunas contra el coronavirus.En contacto con AGENFOR, la diputada nacional por Formosa del Frente de Todos (FdT), la doctora Graciela Parola, señaló que “estas reuniones de trabajo son muy fructíferas”, ya que en estos momentos “tenemos que centrarnos en lo que realmente está sucediendo con la pandemia y lo importante que es esta gran campaña de vacunación que se lleva adelante”.En dicha reunión, a su entender, “se le dejó en claro a la oposición lo que es el trabajo del Gobierno” ante la coyuntura generada por el COVID-19.“No es una tarea fácil puesto que nosotros nos encontramos en un lugar privilegiado en relación a otros países del mundo que todavía no han tenido acceso a las vacunas”, evaluó la legisladora, marcando que la Argentina está entre los 20 primeros países que ha podido vacunar ya cierto porcentaje de su población.Ante esto, cuestionó “la obsesión de la oposición por un solo laboratorio”, en referencia a Pfizer, “cuando sabemos que todas las vacunas que están en el mercado, poquito más o menos, son todas efectivas”, recalcando además que “la finalidad primera que tenemos contra el coronavirus es evitar la mortalidad de la población a causa del virus”.“Si se puede cerrar más contratos con laboratorios bienvenido sea porque eso permitirá más vacunas para el pueblo, pero lo de obsesionarse con un laboratorio realmente es hasta peligroso porque desvía realmente el tema central que es el avance ininterrumpido de la campaña de vacunación”, planteó contundente.NegociacionesA su vez, refirió a esta Agencia que el representante de Pfizer explicó en su alocución que las conversaciones se iniciaron con todos los países de igual manera, aun cuando no se sabía si la dosis iba a ser efectiva.Además, apuntó que se priorizaron países con mayor poder adquisitivo, los del Hemisferio Norte con más manejo y de donde son oriundos estos laboratorios.Comentó también sobre la oferta que le realizaron al Gobierno de la Nación y que los plazos de entrega no se llevaron adelante, en primer lugar, porque “cuestionan lo que tiene que ver con cuestiones del marco legal que tiene la Argentina respecto de la comercialización de las vacunas, que los otros laboratorios sí han aceptado”.Por otra parte, expuso que el país no ha estado de acuerdo con los plazos de entrega de dicha firma y solicitaba un adelanto de las dosis de acuerdo a las necesidades que se tenían.“Todo esto son cuestiones lógicas en las negociaciones de las vacunas”, pormenorizó Parola a esta Agencia.No desviarPor lo expuesto, la legisladora afirmó que “son muy fructíferas estas reuniones de trabajo”, exigiendo que “no se desvíe (la atención) en otras cuestiones que quizás son menores, porque el Gobierno se está encargando”.“Tenemos que centrarnos en lo que realmente está sucediendo con la pandemia y lo importante que es esta gran campaña de vacunación que se lleva adelante”, significó.Para finalizar, insistió en seguir cumpliendo el cuidado personal y respetando las medidas dispuestas, realzando además “la gran campaña de vacunación que se lleva adelante en un nuestra provincia”, marco en el cual “hace más de dos semanas que se viene vacunando todos los días de manera ininterrumpida”.“Formosa es la única provincia del país que en la capital ya ha inmunizado hasta la clase 1980 y esta semana se terminará de inocular a mayores de 18 años con factores de riesgo”, destacó por último.