Educación: soberanía tecnológica y clases presenciales

En el marco de la conferencia diaria del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el Dr. Alberto Zorrilla, ministro de Cultura y Educación hizo referencia a la visita del ministro de Educación de la Nación, Dr. Nicolás Trotta, a la creación del Instituto Politécnico Formosa y al posible regreso de las clases presenciales.

“Fue una jornada muy importante porque el ministro Trotta trajo el apoyo del Gobierno Nacional a nuestro gobernador y a la provincia de Formosa para construir el Instituto Politécnico Formosa, que además, incorpora algunas especialidades muy interesantes como es la Especialización Técnica en Química Industrial, toda industria tecnológica que se precie necesita por lo menos uno, porque trabaja en la especificidad de los procesos industriales que siempre tiene algo de química y después, está también, la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Multiplataforma, algo mucho más complejo que la especialidad que habíamos terminado con algunos estudiantes. También para el año que viene, se está preparando junto con los compañeros de Ciencia y Tecnología y el Instituto Balseiro que nos sigue apoyando para llevar adelante una especialización técnica, la aplicación de Tecnología de Avanzada en la Producción Agropecuaria, (…) Formosa va formar estos especialistas de cómo puede aplicarse la tecnología de avanzada en la producción agropecuaria del paipero o del mediano productor, entonces se beneficia a la gran masa de familias, de gente que vive en el campo”, sostuvo.

Además, agregó: “La evolución de la soberanía tecnológica comenzó con el Hospital de Alta Complejidad, eran tecnologías de servicio de atención a patologías complejas, venían los especialistas a entrenar a nuestros profesionales tanto así que hoy ya toda la resolución de esas patologías están en manos de nuestros profesionales formoseños, de vez en cuando viene alguno para un punto más específico de la especialidad(…) entonces, cuando apareció Formosa integrando también el Plan Nuclear Federal se decidió comenzar a formar a nuestros técnicos y así teníamos a la empresa de Dioxitex que ya se instaló ahora y está avanzando, y la perspectiva, la de tener en Formosa un Centro de Medicina Nuclear, así se empezó con la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología y el apoyo del Instituto Balseiro que vinieron sus especialistas a formar a nuestros docentes en las materias específicas y acompañarnos en este proceso de instalación de una especialidad en instalaciones nucleares(…) Se siguió formando especialistas en tecnologías de avanzada como los que tenían que atender y cuidar la red de fibra óptica 2200 km, necesitaban gente entrenada para eso y esa fue, la Especialización en Telecomunicaciones(…) Formosa desde el Modelo Formoseño necesita una infraestructura, un apoyo físico donde desarrollar todas las posibilidades para que la comunidad se pueda organizar y poder solucionar los problemas que tiene y eso es en lo que se está avanzando”.

Clases presenciales

El titular de la cartera educativa provincial, ante la consulta del factible regreso a clases presenciales, dijo: “Tomar la decisión de salir del aula, no es una decisión fácil, simpática, no nos gusta ni a los estudiantes, padres ni docentes, los extrañamos mucho a nuestros alumnos en las escuelas pero esto se hace en función de un objetivo superior como es el cuidado de la vida y de la salud de los formoseños, para eso nos basamos en evidencias científicas, (…) la que estamos mostrando o contando a la población todos los días a esta hora en este lugar. La evidencia habla de que están bajando los casos nuevos por día, llegamos a más de 1150 y hoy estábamos en 400, tiene una tendencia esperanzadora que nos está llevando a tomar las precauciones y conclusiones, haciendo cálculos de las vacunaciones, el tiempo que necesitan para desarrollar los anticuerpos las personas que se vacunen, podríamos estar llegando a fines de julio, después del receso invernal con la posibilidad de empezar a regresar a las aulas no en forma masiva sino paulatina, bien planificada para no poner en riesgo a los niños, niñas, jóvenes y nuestros docentes”.

“Se va a informar en el momento adecuado, no va a ser una presencialidad absoluta porque todavía estamos en riesgo, pero si va a ser una progresión sucesiva de eventos que nos va a permitir que nuestros estudiantes tomen contacto con sus docentes y puedan mejorar aún más el cuidado de sus trayectorias. Eso hace que tengamos planificado el trabajo, va a persistir la virtualidad, vino para quedarse no para reemplazar, nosotros no queremos reemplazar la escuela presencial por la virtual pero sí hemos aprendido a aprovechar estas herramientas que nos da la tecnología para poder mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, eso sí se va a quedar”, finalizó Zorrilla.