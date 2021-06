Desde CAPYMEF aseveran que las marchas pueden ser focos de infección por coronavirus

La Agencia de Noticias de Formosa (AGENFOR), conversó con Fabian Hryniewicz, el presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (CAPYMEF), quién aconsejó no aglomerarse en marchas ya que pueden ser focos de infección por COVID 19.

“Aconsejamos no optar por métodos violentos, hoy no es como otras épocas que podías armar una marcha sin mayores consecuencias; hoy la consecuencia es el COVID que te puede matar”, sostuvo.

Y agregó: “Tenemos que resolver esta situación porque realmente hay una desesperación en el sector comercial por la inactividad que tenemos y lo triste es que lo que se hace al no tener una posibilidad de trabajar es fomentar la ilegalidad”.

En ese sentido, el responsable de la cámara aseveró que las personas siguen comprando productos que no son de primera necesidad como ropas o calzados y que “ahí no hay control posible”.

“Llegó el momento en que hay que buscar el mecanismo de compatibilizar, primero cuidar la vida humana, eso no admite ninguna discusión y las autoridades están haciendo un muy buen trabajo en ese sentido, pero también tenemos que entender que hay un aspecto económico que influye en lo sanitario”, remarcó.

Y aseguró: “Un pequeño comerciante endeudado que no sabe qué llevar a su casa el día de mañana, que tiene empleados a los que no puede pagar el sueldo, que tiene un montón de deudas, entra en una situación anímica muy compleja y cuando llega a ese punto es capaz de hacer cualquier cosa y eso es lo que no queremos”.

Por otro lado, Hryniewicz señaló que están manteniendo diálogos con la Subsecretaría de Desarrollo Económico de la provincia, con el objetivo de crear herramientas y estrategias para que la actividad “no quede totalmente paralizada y ver cómo salir adelante”.

“Siempre va estar el que se aproveche de la situación para tratar de sacar provecho y la comunidad no es tonta, sabe quién es cada uno y que es lo que aporta cada uno”, expresó.

Y aclaró: “Aquellos que quieran hacer política partidaria a costilla de la desgracia que significa el COVID se están equivocando seriamente y van a recibir su correspondiente castigo el día que vayamos a las urnas. No es bueno partidizar la desgracia ajena”.

Por último, el titular de CAPYMEF resaltó que el reclamo de los comerciantes “es mucho más que justo”, pero advirtió que la política partidaria en esa demanda “es absolutamente desdeñable”.

“Hoy tenemos que resolver el cuidado de la salud pública, de la vida humana y montarse en eso para hacer política partidaria, estamos hablando de gente que no tiene ingenio para proponer salidas alternativas a la situación que se está viviendo”, reiteró.

Y concluyó: “Eso sería lo interesante, que esa oposición sea hiperactiva presentando propuestas para poder salir de esto y no prendiéndose de las desgracias ajenas”.