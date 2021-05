Si sos recuperado de COVID podes ayudar a otros a mejorarse de la enfermedad

Reiteraron llamado a la donación de plasma, para poder llevar adelante un tratamiento alternativo muy efectivo

El Ministerio de Desarrollo Humano recuerda que las personas que se recuperaron de COVID, pueden ser donantes del llamado plasma convaleciente, formado por anticuerpos que tienen la capacidad de atacar al virus, y que puede transformarse en un tratamiento alternativo para la recuperación de los pacientes afectados por el virus que transitan la enfermedad en estado de leve a moderado.

El plasma se extrae mediante aféresis, un proceso indoloro, sencillo y corto, que dura menos de una hora, que extrae solo esta parte líquida de la sangre, mientras que los demás componentes como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas son devueltas al paciente en el mismo procedimiento. El organismo recupera el plasma rápidamente, esto hace posible que el donante pueda volver a donar entre las próximas 48 a 72 hs.

Desde la dirección del Centro Provincial de Hemoterapia, reiteraron el llamado a todas las personas que quieran donar plasma “a que se acerquen, sean evaluados y si reúnen todas las condiciones necesarias, puedan donar para que sea utilizado como tratamiento en quienes lo necesitan”.

“Es un tratamiento muy eficaz. Si bien no es la cura, ayuda a que el organismo puede defenderse mientras genera sus propios anticuerpos para defenderse de la enfermedad”, aseguraron.

Condiciones y requisitos

Los pacientes recuperados que deseen donar plasma, deben reunir las mismas condiciones que los donantes convencionales de sangre: tener entre 18 y 60 años, gozar de buena salud en general, no haberse realizado piercing ni tatuajes en el último año, pesar más de 50 kg, no haber cursado por embarazo o aborto, ni ser paciente inmunosuprimido.

Además, para donar deben trascurrir 14 días después del alta médica, no haber recibido tratamiento con suero equino hiperinmune ni con plasma de convaleciente durante el transcurso de la enfermedad, concurrir con DNI en mano y antes de concurrir, desayunar o almorzar alimentos bajos en contenido graso, tales como: mate, te, café, cocido con leche, frutas, queso, leche, sándwich, medialunas.

No ingerir bebidas alcohólicas por 48 horas antes. No fumar 2 horas antes, ni 2 horas después de la donación. En caso de padecer alguna enfermedad como diabetes, presión arterial alta o baja (consultar). No tener ninguna enfermedad transmisible por sangre, como son las virales, HIV, Hepatitis B, C, Chagas, Brucelosis, entre otras. No haber recibido transfusiones en el último año. En caso de tener dolores antes de la donación, solamente ingerir paracetamol y consultar.

Para donar

Aquellos que quieren ser donantes de plasma convaleciente, deben manifestar su voluntad de donar, comunicándose al Centro Provincial de Hemoterapia, cito en el Banco de Sangre del Hospital de Alta Complejidad, al teléfono 3704 – 269255, donde se le brindará el turno correspondiente a la donación y las instrucciones precisas que deben seguir los donantes.

Los días, horarios y lugar para la donación son: de lunes a viernes, de 8 a 12.30 hs. Y los sábados, domingos y feriados, de 8 a 12 hs y de 15 a 18 hs, en el Banco de Sangre del Hospital de Alta Complejidad. Allí, el equipo de salud realizará a la persona una entrevista médica y los exámenes de laboratorio para confirmar que esté en las condiciones óptimas para ser donante.