Se afirmó que no existe contaminación sanitaria ni ambiental, por los residuos biopatogénicos

Se Instó al Municipio de la Ciudad, hasta tanto finalice la construcción del Centro de Recuperación de Residuos en el marco del Programa GIRSU, se construyan cavas impermeables donde se arrojen los residuos biopatogénicos ya convertidos en convencionales para así evitar denuncias infundadas. Pese al aumento continuo de Residuos Biopatogénicos, producto de la pandemia su recolección y tratamiento se lleva a cabo correctamente-Finalizaron las Actuaciones Administrativa, relacionadas con una serie de denuncias que se concretaron por las redes sociales con videos que daban cuenta de la existencia de residuos biopatogénicos esparcidos dentro del predio del vaciadero municipal. En este sentido el Ing. José F. González a cargo de la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis dependiente del MDH, informó documentadamente que la frecuencia del retiro de residuos patogénicos provenientes de los C.A.P. y C.A.S. esta establecida en tres veces a la semana, con el propósito de evitar su acumulación y de forma variable en los Hospitales y Centro de Salud dependientes del MDH de acuerdo a la categoría de los mismos. El control de todo el manejo de los residuos biopatogénicos, se realiza por medio de “manifiestos” conforme a lo reglamentado en la Ley Nº 1.210 para evitar irregularidades. A la fecha se está cubriendo la recolección en todo el territorio provincial y se han llevado a cabo capacitaciones a los responsables de cada centro, sobre el manejo de los residuos patogénicos, su correcta segregación y procedimientos de descarte ampliándose estas acciones a la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa que fueron llevadas a cabo por el Dr. Julián Bibolini. En cuanto al hecho de la presencia de residuos patogénicos en el vaciadero municipal sin tratamiento alguno, fue descartado y se dejó constancia de ello con la presencia de escribano público, el cual recorrió la totalidad de las instalaciones de la Empresa Recolectora del Norte S.R.L., acompañado por el Apoderado Legal Miguel Busaniche, el Responsable del funcionamiento del autoclave Ing. Luis Maria Palma, el Administrativo Claudio Racciatti y la colaboración de personal de la Secretaria de Servicios Públicos a cargo de Fernando Acevedo. De esta inspección se pudo determinar que en los lugares donde los videos difundidos mostraban imágenes de jeringas y restos de bolsas de color rojo, “todos esos elementos ya habían sido debidamente tratados para su descontaminación y se observan bultos derretidos por acción del calor de autoclave, con las formas de la batea de ingreso al equipo de descontaminación, pudiéndose determinar la existencia de papel cartón que se usa en el recubrimiento interno de la batea para que las bolsas no se adhieran a las paredes de las mismas, lo que prueba fehacientemente que los mismos ya no constituyen residuos biopatogénicos, sino simples residuos convencionales”. En este contexto el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca en contacto con el Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad Fernando Acevedo, dejaron aclarados que en los últimos tiempos se han observados en diferentes barrios de la ciudad y en los cuales los vecinos adquieren, “bolsas de residuos comunes de color rojo” y que luego son recolectadas por los camiones relectores de residuos convencionales, “y de ahí es que pudo existir confusiones al respecto”. Por ultimo Gialluca Informó que en el predio del vaciadero municipal se encuentran realizando obras para que en algún momento tengamos un Centro de Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos que beneficiará a todos los habitantes de Formosa y se trata de una de las iniciativas con mayor inversión asignada, en el marco del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), con módulos de acopio para plástico, vidrio, metal ferroso y no ferroso, aluminio y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE); la implementación de un sistema de captación de biogás; la adquisición de maquinaria y herramientas necesarias para la concreción de las tareas comprometidas; la disposición del personal vital, debidamente capacitado, para su adecuado desarrollo; y la clausura de los basurales a cielo abierto presentes en el área. Entretanto desde el Organismo de la Constitución se Instó a la Municipalidad de la Ciudad, a realizar, “cavas impermeables para su posterior sellado, evitando así que cualquier lixiviado vaya hacía las napas subterráneas y donde deberán depositarse la totalidad de los residuos biopatogénicos ya debidamente tratados y que se han convertido en convencionales”.