Parola: “Neme tuvo éxito en su política de promover los contagios”

La diputada nacional por Formosa, María Graciela Parola (Frente de Todos), hizo referencia a las declaraciones de la concejal capitalina Gabriela Neme a la prensa y a su papel de “abogada” en los casos en la que la justicia debe intervenir para dar cumplimiento al protocolo establecido para los casos de Covid-19 positivos.





Cuestionó fuertemente el accionar de los opositores en general, y de la concejal en particular, que actúan escudados en sus títulos de profesionales del derecho para “supuestamente cuidar los derechos de los ciudadanos”, cuando en realidad su verdadera intención es hacer campaña electoral con una situación tan delicada como es esta pandemia mundial de Covid-19.





Recordó la Diputada Parola, que estos “pseudos defensores” de los formoseños son los responsables del constante aumento de casos en nuestra provincia. “La Concejal; que por cierto ingresó al Concejo Deliberante por el espacio del Justicialismo, y hoy coquetea con todos los espacios políticos opositores; tuvo éxito en su política de promover los contagios, y ese éxito se representa en la situación actual que tenemos en Formosa hoy”, afirmó.





“En lugar de, apelar al sentido común, sensibilizarse y solidarizarse con el pueblo formoseño ante esta gravísima situación de récord de contagios y fallecimientos, aprovecha como buitre las circunstancias para atentar contra la política sanitaria, malinformar por redes sociales y medios de comunicación, poniéndose al frente de reclamos que no solo no tienen asidero jurídico, sino tampoco sanitario y mucho menos ético y moral. Se dice profundamente cristiana y en realidad actúa con un egoísmo y una soberbia pocas veces vistos, jactándose de que “gracias a sus intervenciones” la sociedad no cumple los protocolos, haciéndoles creer que gozan de una libertad que en realidad termina siendo una falacia, pues mal puede haber libertad si lo que está en peligro realmente en estos momentos es la vida y la salud de las personas. Sin vida y sin salud, no hay libertad que valga”, remarcó.





Parola continúo diciendo que “ésta defensora de lo indefendible solo busca hacer mucho ruido para posicionarse mejor en las próximas elecciones, ante la falta de propuestas propias y serias, se dedica a promover el odio y buscar un “me gusta” en las redes sociales, creyendo que eso la va a hacer ganar una elección. No es momento de pensar en las elecciones, debemos trabajar denodadamente para evitar que esta pandemia continúe llevándose la vida de más formoseños y formoseñas; y si no quiere trabajar, que al menos respete el trabajo de quienes cuidan nuestra salud y nuestra vida, incluso la de ella misma.”





“El trabajo que realiza nuestro Gobernador Gildo Insfrán, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, todos los trabajadores y trabajadoras de la Salud y Seguridad y los voluntarios y voluntarias que militan por la salud y la vida es inmenso. Por eso la invito a recapacitar, a pensar realmente como miembro de esta comunidad, a la que ella también representa como funcionaria pública, y a sumar su esfuerzo como mujer, como militante, como formoseña y como argentina para cumplir y hacer cumplir los protocolos vigentes y así todos y todas superar esta situación crítica que estamos viviendo” concluyó la diputada formoseña Graciela Parola.





