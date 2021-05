“Ojalá muchas más personas que superaron el COVID-19 donen plasma”

El primer donante de plasma de la ciudad de Clorinda pidió a las demás personas recuperadas de COVID-19 que tengan un gesto de solidaridad con los pacientes actualmente en tratamiento, y se acerquen a donar.

Se trata del cabo de la Policía de la provincia de Formosa, Federico Bogado Ramírez, actualmente prestando servicios en la Unidad Penitenciaria Provincial N°5, con asiento sobre ruta nacional N°11 a las afueras de la ciudad de Clorinda.

Cabe recordar que en la segunda ciudad de la provincia, se llevó adelante esta semana el primer procedimiento de extracción de plasma a personas convalecientes COVID 19, que será destinado a los pacientes que en este momento atraviesan la enfermedad y necesitan del tratamiento con este componente para sumar a su recuperación.

En diálogo con Agenfor Bogado Ramírez explicó que contrajo COVID-19 y transcurrió la infección como un cuadro asintomático, tras ser vacunado con las dos dosis de Sputnik-V a principios de este año.

“Recibí mi alta y decidí donar plasma, por lo cual me acerqué al hospital para hacer las consultas. Me sacaron muestras, fueron enviadas al HAC para las pruebas pertinentes. Después me informaron que mi muestra había reunido los requisitos para ser donante y me preguntaron si quería hacerlo, a lo que respondí que por supuesto que sí” contó.

Dijo que su decisión nació “debido a la experiencia de vivirlo en carne propia” y por haber sufrido la pérdida de un familiar a causa de este virus.

“Como funcionarios policiales al servicio de la comunidad podemos ver las necesidades de las personas, y por esto surgió la necesidad de ser solidario con quienes lo necesitan en este momento” relató y agregó que “Me convertí en el primer donante sin saberlo”.

“Mi familia me enseñó la solidaridad como así también que la humildad siempre esté primero, me crié en una zona rural, donde entre las personas siempre existió la solidaridad, nos ayudamos entre todos, es algo que la sociedad debería adoptar en estos tiempos difíciles para poder salvar la vida de otras personas. Estaría buenísimo que más personas que hayan tenido COVID, estén recuperados y se encuentren en condiciones de donar, se acerquen a los hospitales donde se realizan donaciones de sangre, para tomarse la muestra y poder donar plasma, que puede donar la vida de muchísimas personas” pidió.

Pedido

En el mismo sentido se pronunció la directora del Hospital “Cruz Felipe Arnedo”, Bernardita Obst, al solicitar a las personas que superaron el COVID-19 a que se acerquen a donar plasma, al servicio de Hemoterapia.

“Necesitamos que la gente que tuvo coronavirus y que hayan transcurrido 14 días desde el alta, que vengan al hospital, se le tomará una muestra. En caso de que tenga una cantidad suficiente de anticuerpos, se hará la extracción de plasma” explicó, en contacto con Agenfor.

Dijo que hasta el momento se materializó la extracción de plasma en dos personas, material que será utilizado en el tratamiento de pacientes con COVID-19.

Explicó Obst que las personas recuperadas pueden concurrir al hospital a hacerse la prueba de anticuerpos de lunes a viernes de 7 a 13 horas.